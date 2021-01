The Book of Boba Fett : date de sortie, bande-annonce, nouveaux personnages et théories

Attention, ce guide contient de nombreux spoilers liés à la saison 2 de The Mandalorian.

Le retour de Luke Skywalker, à la fin de la saison 2 de The Mandalorian, constitue l’un des plus grands chocs de la saga. Et pourtant, les nouveaux épisodes de la série culte de Disney Plus ont décidé de lever la barre plus haut en plaçant le charismatique chasseur de primes Boba Fett et sa nouvelle associée Fennec Shand reprendre le contrôle de l’empire du crime autrefois dirigé par Jabba le Hutt.

La fin de The Mandalorian, saison 2 a également teasé un chapitre inédit à venir : The Book of Boba Fett - dont la diffusion est actée pour décembre 2021.

Une semaine auparavant, la patronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a dévoilé une avalanche de projets de séries Disney Plus centrées sur l’univers Star Wars. Incluant deux autres spin-offs de The Mandalorian : Ahsoka et Les Rangers de la Nouvelle République.

« Nous voulions garder cela pour nous parce que nous ne voulions pas gâcher la surprise finale de The Mandalorian », a déclaré Jon Favreau, le showrunner de la série auprès de Good Morning America. « [Disney] m'a obligé à garder le secret des semaines durant ».

Alors que Fett s'apprête à retourner les bas-fonds de la Galaxie et à restaurer sa mauvaise réputation, voici tout ce que nous savons sur le dernier show dérivé Star Wars. Etes-vous prêts à tourner la première page de The Book of Boba Fett ?

The Book of Boba Fett est-il la troisième saison de The Mandalorian ?

Non. Bien qu’une bonne partie du fandom Star Wars spécule sur cette idée, The Book of Boba Fett et The Mandalorian ont été confirmées comme deux entités distinctes.

« [The Book of Boba Fett] sera parallèle à la troisième saison de The Mandalorian », affirme M. Favreau dans son interview accordée à Good Morning America. Il a également confirmé que le spin-off était actuellement en cours de production : « Boba Fett est de retour. Et son histoire ne fait que commencer ».

La première apparition de Boba Fett dans The Mandalorian (Image credit: Disney/Lucasfilm)

L’annonce post-générique du dernier épisode de The Mandalorian nous donne rendez-vous en décembre 2021, pour découvrir The Book of Boba Fett.

« Ce que nous n’avons pas dévoilé lors de notre annonce est l’arrivée de notre prochain spin-off - [Kathleen Kennedy] a donc dévoilé le chapitre suivant de notre aventure, The Book of Boba Fett [… ] Puis nous nous occuperons de la saison 3 de The Mandalorian tout de suite après cela, de retour auprès de nos protagonistes initiaux que nous avons appris à connaitre et apprécier. Cela devrait suivre de près le chapitre sur Boba Fett. Nous travaillons actuellement sur la pré-production de la saison 3, tout en nous occupant de la production du spin-off » - Jon Favreau, 21 décembre 2020.

L'homme sous l'armure, incarné par Temuera Morrison (Image credit: Disney/Lucasfilm)

The Book of Boba Fett en résumé

Qu'est-ce que c'est ? Le premier spin-off de The Mandalorian, mettant en scène le plus emblématique des chasseurs de primes de Star Wars.

Le premier spin-off de The Mandalorian, mettant en scène le plus emblématique des chasseurs de primes de Star Wars. Où pourrons-nous le regarder ? Comme toutes les nouvelles séries Star Wars, The Book of Boba Fett sera disponible en exclusivité sur Disney Plus.

Comme toutes les nouvelles séries Star Wars, The Book of Boba Fett sera disponible en exclusivité sur Disney Plus. A partir de quand ? Le premier épisode arrivera sur nos écrans en décembre 2021.

Bande-annonce de The Book of Boba Fett : regardez le teaser post-générique

La scène post-crédits de l’épisode « Le sauvetage » - dont nous parlons plus haut - fait office de premier teaser, dessinant les prémices d’un nouveau monde Star Wars où il faudra compter avec Boba Fett et Fennec Shand.

Si Lucasfilm/Disney suit un plan de promotion similaire à celui de The Mandalorian, on peut s'attendre à découvrir la bande-annonce officielle de The Book of Boba Fett deux ou trois mois avant son lancement. Soit en septembre/octobre 2021.

Cependant, n'espérez pas apprendre beaucoup de révélations sur la nouvelle série Star Wars avant qu'elle ne soit diffusée en streaming - Lucasfilm a l'habitude de garder ses histoires le plus longtemps secrètes. Même les titres des premiers épisodes ne sont pas révélés avant qu’ils ne soient mis en ligne sur la plateforme SVOD.

The Book of Boba Fett : à quelles nouvelles histoires peut-on s’attendre ?

Où a-t-il pu récupérer ces fantastiques jouets ? (Image credit: Disney/Lucasfilm)

Après que Jon Favreau ait avancé que The Book of Boba Fett, tout comme les autres spin-offs de The Mandalorian, se situerait « juste après » Le Retour du Jedi, de nombreux fans situent le début du show au moment de la destruction de la seconde Étoile de la mort. De notre côté, nous pensons qu'il est plus probable que Favreau imbrique la chronologie de The Book of Boba Fett avec celle de The Mandalorian, déjà opérationnelle. Autrement dit, environ cinq ans après l’Episode VI.

Nous savons, par exemple, que la cérémonie qui se déroule au sein du Palais de Jabba prend place après les événements de la saison 2 de The Mandalorian. Boba Fett porte l'armure emblématique de Mando, récupérée auprès de Cobb Vanth à Mos Pelgo dans l’épisode « Le Marshal ». Il est possible que Fett et Fennec Shand se soient ensuite envolés vers Tatooine, une fois que Din Djarin a remis Grogu à Luke Skywalker.

Nous imaginons donc que la série se concentrera sur les efforts de Boba Fett pour reconquérir l'empire du crime que Jabba le Hutt a laissé derrière lui - le petit nombre d’intrigants présents à la cour de Bib Fortuna suggère que les affaires ne sont plus aussi florissantes qu'elles l'étaient.

Cette entrée en matière offre à Fett toutes sortes d'interactions possibles avec des personnages anciens comme nouveaux, bons ou mauvais. Il sera intéressant de revoir certains associés passés du chasseur de prime, à l’instar de son mentor Aurra Sing laissée pour morte. Tobias Beckett, figure paternelle d’Han Solo, a laissé entendre qu’il l’avait tuée (voir Solo: A Star Wars Story). Cad Bane, un autre chasseur de primes actif à l'époque de la Guerre des Clones, est également mentionné. De même que 4-LOM, Zuckuss, Bossk, IG-88 et Dengar, les chasseurs de primes que Dark Vador a engagés pour traquer le Faucon Millenium pendant l’Episode V : L'Empire Contre-Attaque.

En tant qu'associé de longue date de Fett, Dengar présente un intérêt particulier. L’acteur Simon Pegg l'a doublé dans Clone Wars et serait prêt à reprendre le rôle, il stipule même que celui-ci est encore en vie à l’époque de L’Ascension de Skywalker. SlashFilm confirme, avançant que Dengar apparaitrait radicalement différent à cette époque, sous la forme d’un cyborg bizarre et grotesque qui se ferait appeler Rothgar Deng. Le parcours de Dengar vers sa nouvelle identité pourrait constituer un élément majeur de l'histoire.

Le spin-off pourrait également explorer les vastes réseaux criminels opérant dans notre galaxie lointaine, très lointaine - une sorte d’hommage interstellaire à la trilogie du Parrain. En effet, l’intrigue de Crimson Dawn (le syndicat dirigé par Dark Maul dans Solo) n'a pas été résolue - peut-être que The Book of Boba Fett en reprendra les fils conducteurs. Et tout voyage au large de Tatooine nous donnera une excuse pour admirer le vaisseau emblématique de Fett (Slave I) en action.

Le chasseur de primes ferait office de guide idéal dans ces mondes plus sombres, son évolution dans The Mandalorian l'ayant adoubé de figure de super-vilain à celle d’anti-héros. N'oubliez pas que Fett reste le chasseur de primes le plus craint de la galaxie, le fait qu'il aide Mando à sauver Grogu met en lumière un code d'honneur dont nous ignorions l'existence.

Les flashbacks pourraient également être une composante récurrente de The Book of Boba Fett. La question qui revient sur toutes les lèvres des fans de la franchise est : « mais comment diable a-t-il échappé à 1000 ans de douleur et de souffrance dans le tube digestif du Sarlacc ? ». Bien qu'au moins une version de cette histoire ait été contée dans les « Légendes » de l'univers élargi, il serait cruel de ne pas donner une interprétation canon sur petit (ou grand) écran.

The Book of Boba Fett pourrait remonter encore plus loin dans le temps et retracer les origines du personnage. Bien que l’Episode II ait présenté ses premiers pas en tant que chasseur de primes (suite à la mort de son « père » Jango Fett), nous ne savons toujours pas comment il a rencontré et s’est mis au service de Jabba le Hutt. Les comics Marvel ont de même mis en avant une collaboration suivie entre Fett et Dark Vador, avec un premier duel serré entre Luke Skywalker et notre chasseur de primes. C’est tout autant de pans cachés dans l’existence de notre nouvelle figure de proue de l’univers Star Wars.

Mando et Boba : les retrouvailles ? (Image credit: Disney/Lucasfilm)

Din Djarin fera-t-il partie du casting de The Book of Boba Fett ?

La présence de Mando (Pedro Pascal) dans le spin-off n’a pas été officiellement confirmée, mais pourquoi pas ? Pour commencer, Boba Fett, Fennec Shand et Din Djarin ont déjà travaillé ensemble et opèrent dans les mêmes régions corrompues de la galaxie Star Wars. De sorte qu'il ne serait pas difficile pour eux de se croiser à nouveau.

Par ailleurs, lors de la Journée des investisseurs Disney, Kathleen Kennedy, directrice de Lucasfilm, a confirmé que The Mandalorian ainsi que les spin-offs Ahsoka et Les Rangers de la Nouvelle République sont « interconnectés » pour « se retrouver dans une histoire à plus grande échelle ». The Book of Boba Fett n'a pas été inclus dans cette synergie, mais il est probable que son absence puisse s’expliquer par la volonté de tenir la série secrète à ce moment-là. Il serait on ne peut plus étrange que Boba Fett et Fennec Shand ne soient pas impliqués dans un événement Star Wars aussi important, étant donné qu'ils appartiennent à la même parcelle de l’immense chronologie Star Wars.

Boba Fett dans son vaisseau, Slave I (Image credit: Disney/Lucasfilm)

The Book of Boba Fett : qui va revenir ?

Sans surprise, Temuera Morrison est de retour dans le rôle de Boba Fett.

La première apparition de Morrison dans Star Wars a eu lieu dans L'attaque des Clones, où il jouait Jango Fett. Et depuis le remastering de la trilogie originale en 2004, Morrison double également Boba Fett dans L'Empire Contre-attaque - comme l’a souhaité le créateur de la saga, George Lucas.

Dans ce nouveau show, Morrison donnera la réplique à Ming-Na Wen (aperçue dans Les Agents du SHIELD et Mulan), qui reprend ici le rôle de Fennec Shand.

Derrière la caméra, Jon Favreau demeurera le cerveau de l’aventure, tandis que Dave Filoni conservera sa casquette de producteur exécutif, avec Robert Rodriguez en invité. Le réalisateur de Sin City et d’Alita: Battle Angel a été introduit dans la famille de Star Wars après avoir dirigé le grand retour de Fett dans l’épisode 14 de The Mandalorian (« La tragédie »). Nous aurons donc droit à la réunion du clan Mando. Reste à savoir s’il sera au complet ou partiel.

Chaque épisode de The Mandalorian est disponible en streaming sur Disney Plus. The Book of Boba Fett rejoindra le catalogue en décembre 2021.