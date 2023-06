Star Wars Outlaws : découvrez le prochain GTA dans l'espace

Si BioWare laisse Star Wars: The Old Republic de côté pour se concentrer sur Mass Effect et Dragon Age, ce n'est pas le cas d'Ubisoft. En effet, le studio se prépare au lancement d'un ambitieux RPG spatial, qui pourrait ne rien avoir à envier au futur Starfield de Bethesda. Star Wars Outlaws sera ainsi en mode ouvert, vous permettant d'incarner un hors-la-loi qui nous rappelle le plus célèbre d'entre eux : Han Solo.

Dans la vidéo présentée par Ubisoft, on peut retrouver tous les éléments propres à une aventure d'Han Solo. En effet, on y voit Kay, version féminine du célèbre contrebandier, manier le blaster avec aisance. Dès l'ouverture de la mission, celle-ci tente une infiltration qui échoue rapidement. Puis, les lasers fusent, tandis que notre héroïne prend la fuite à bord d'un speeder. Si cette première mission semble entièrement scénarisée, Ubisoft promet un RPG en monde ouvert totalement libre.

Star Wars Outlaws : des combats jusque dans l’espace

Mais le jeu ne se déroule pas uniquement au sol. En effet, en plus des combats de blaster et des courses en speeder, Star Wars Outlaws semble vous permettre de combattre dans l'espace. En effet, on peut voir Kay embarquer à bord d'un vaisseau et quitter l'atmosphère de la planète. Puis, celle-ci se faufile à travers d'imposants croiseurs.

Ubisoft décrit Star Wars Outlaws comme une histoire originale, située entre les événements de Star Wars: L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, dans un monde criminel en pleine expansion, alors que l'Empire Galactique concentre toute son attention sur l'Alliance Rebelle.

De plus, le studio français travaille en étroite collaboration avec celui de George Lucas, Lucasfilm. Yves Guillemot, patron d'Ubisoft, précise ainsi : "Construire de nouveaux mondes, personnages et histoires qui feront partie durablement de la mythologie Star Wars est une opportunité incroyable pour nous, et nous sommes ravis que notre studio Ubisoft Massive travaille en étroite collaboration avec Lucasfilm Games".