Square Enix a peut-être révélé accidentellement son prochain jeu PlayStation

Un jeu Square Enix précédemment non annoncé, Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, a apparemment fait l'objet d'une fuite. Comme le rapporte le compte Twitter PSN releases, ce titre vient de rejoindre le catalogue de la plateforme asiatique PSN, sous l'ID CUSA27401.

Bien que l'on sache peu de choses sur ce jeu jusqu'ici officieux, une rumeur sur Reddit avance qu’il pourrait être écrit et dirigé par Yoko Taro, déjà lié à Nier: Automata et Drakengard. Pour rendre la chose encore plus intéressante, il se trouve que Square Enix a déposé les marques "Voice of Cards" et "The Isle Dragon Roars" en juin 2021 (source : TheGamer).

D'autres se demandent si l'image d'accompagnement - une pile de cartes - a été conçue par Kimihiko Fujisaka, un character designer qui a collaboré avec Taro sur Drakengard. Car elle semble correspondre à son style artistique.

Pour l'instant, tout ce que nous pouvons faire, c'est spéculer - ni Sony ni Square Enix n'ont démenti ou confirmé les rumeurs pour le moment -, mais avec la Gamescom qui approche, nous pourrions en découvrir plus dans le courant du mois.

Pourquoi les jeux vidéo à venir fuitent-ils autant ?

Le secteur vidéoludique est aujourd’hui fortement touché par le trafic de leaks. Avec l'augmentation du nombre de data miners - des joueurs qui parcourent intentionnellement des centaines de lignes de code dans les fichiers et les mises à jour de jeux - il est de plus en plus difficile pour les développeurs de garder leurs secrets cachés malgré de multiples accords de non-divulgation.

Ces derniers temps, cependant, les fuites de sources officielles sont de plus en plus nombreuses. Mais au-delà des révélations accidentelles où les éditeurs et même les constructeurs matériels comme Xbox et Sony partagent prématurément des informations sur les réseaux sociaux, les joueurs eux-mêmes parviennent à trianguler plus facilement les indices. Ce en croisant les interviews, les dépôts de marque et même les mises à jour des catalogues commerciaux. Cela signifie qu'à mesure que l'industrie évolue, les compétences de détective de nos lecteurs (entre autres) s'améliorent grandement.