Soldes d’été Steam : 30 jeux PC en promo à télécharger d'ici demain

Les soldes d’été de Steam sont l’un des événements les plus attendus de l’année par les joueurs PC. C’est l’occasion de télécharger quelques-uns des meilleurs hits AAA du moment ou des classiques à (re)découvrir à moindre prix. Avec des milliers de jeux en vente et d'énormes économies à réaliser, il y aura certainement de quoi remplir votre bibliothèque Steam d’ici le début des vacances estivales.

En 2020, les soldes d'été de Steam sont programmées du 25 juin au 9 juillet (soit 3 semaines avant le début des soldes d'été généralistes en France qui eux, ont été reportés du 15 juillet au 11 août). La plateforme de Valve vous propose généralement de maigres remises de 10 à 30%, sur une quantité considérable de jeux vidéo PC. Nous nous intéresserons, pour notre part, aux offres promotionnelles vraiment alléchantes, sur certains de nos jeux PC préférés.

Vous trouverez ci-dessous tous nos coups de cœur - il y en a 30 -, au prix le plus bas.

Voici les meilleurs bons plans Steam disponibles

Borderlands 3 | 59.99 € 29.99 € sur Steam

Le jeu de tir le plus coloré et déjanté de la plateforme. Le rythme de Borderlands 3 est, dans la lignée des opus précédents, ultra-nerveux. Avec plus de contenus et surtout de butins à collecter dans des chasses totalement loufoques où la proie et le chasseur se confondent. Prenez autant de plaisir en solo qu’en mode co-op.Voir l'offre

Terraria | 9.99 € 4.99 € sur Steam

Vous êtes fan de jeux bac-à-sable façon Minecraft ? Embarquez sur Terraria, développez votre propre royaume et partez à la conquête de ce monde 2D en perpétuelle évolution. Il n’y a aucune action qui soit impossible sur Terraria, à condition d’être assez malin et imaginatif pour se débarrasser de ses horribles boss.Voir l'offre

Cities: Skylines | 27.99 € 6.99 € sur Steam

Lassé de votre ville ? Créez la vôtre, réorganisez les voies de circulation et le paysage puis attirez de nouveaux habitants à venir gonfler vos rangs. Vous disposez de multiples ressources de constructions et pouvez générer des cartes gigantesques. « Le ciel est la limite » dit la devise, pas sur Cities: Skylines.Voir l'offre

Tabletop Simulator | 19.99 € 9.99 € sur Steam

Ce simulateur de plateau vous place, vous et vos amis, autour d'un même bureau avec des puzzles, un échiquier, un set de poker et bien d'autres éléments ludiques encore. Cependant, le simulateur devient plus intéressant lorsque vous vous orientez vers ses multiples extensions (payantes), comptant une large bibliothèque de jeux de société réputés. Vous pouvez télécharger plus d’une quarantaine de DLC incluant Scythe, Cosmic Encounter, Viticulture, Tortuga 1667 ou Warfighter pour ne citer que nos favoris.Voir l'offre

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | 29.99 € 8.99 € sur Steam

Si vous n'avez jamais joué à un seul épisode de la saga Metal Gear, voici votre plus grande chance d’en devenir addict. The Phantom Pain est plus qu’un jeu d’aventure, c’est un véritable chef-d'œuvre cinématographique.Voir l'offre

Planet Coaster | 37.99 € 9.49 € sur Steam

Les parcs d’attractions se ressemblent un peu trop à votre goût ? Prouvez que vous pouvez faire mieux. Tentez de construire un parc à thème inoubliable et de concevoir les montagnes russes les plus rapides et les plus sinueuses de Planet Coaster.Voir l'offre

Jeux LEGO | Jusqu'à -75% sur Steam

Croyez-le ou non, la marque LEGO est à l'origine de certaines des plus belles adaptations de jeux vidéo issues de comics ou de films. Les LEGO Batman et les LEGO Star Wars sont désormais des classiques incontournables, à prix très réduit.Voir l'offre

The Walking Dead - Ultimate Steam Bundle | 130.93 € 53.73 € sur Steam

Si la série et les comics The Walking Dead vous ont précédemment mordu, alors vous ne pouvez pas passer à côté de la meilleure adaptation de l’univers écrite et développé par les studios Telltale. Les six jeux The Walking Dead étire une sublime histoire sur toute une décennie, auxquels s’ajoute un septième titre bonus. Préparez-vous : le pire, ce n’est pas l’apocalypse zombie mais les choix difficiles qu’elle vous forcera à prendre…Voir l'offre

Jump Force | 59.99 € 19.79 € sur Steam

Imaginez un jeu de combat capable d’opposer Son Goku à Naruto ou à Luffy ? Tous vos personnages d'anime préférés s’affrontent dans des duels extravagants, incluant de nouvelles franchises comme My Hero Acadamia ou des légendes telles que Yu Yu Hakusho.Voir l'offre

The Elder Scrolls V: Skyrim Edition Spéciale | 39.99 € 15.99 € sur Steam

Le RPG fétiche de Bethesda n’a pas pris une ride, en particulier grâce aux mods d’optimisation développés et partagés régulièrement par sa communauté. Quant à son écriture, nous avons rarement profité d’autant de quêtes et de personnages profonds dans un jeu de rôles fantasy. La campagne solo possède une durée de vie phénoménale. Les DLC et le MMO rendent l’aventure infinie. Et devraient vous aider à patienter d’ici la sortie de The Elder Scrolls VI.Voir l'offre

Titanfall 2 | 29.99 € 9.89 € sur Steam

Votre rêve absolu est de piloter un mecha ? Titanfall 2 est un FPS complètement fou qui plaira aux fans de Pacific Rim et d’Evangelion. Cette suite réussit même l’exploit de surpasser l’original avec une variété de commandes démentes, à ne plus savoir où donner de la tête, et une durée de vie impressionnante.Voir l'offre

Dark Souls III | 59.99 € 14.99 € sur Steam

De la dark fantasy moyenâgeuse, une collection d’armes à faire pâlir le second amendement américain et un niveau de difficulté quasi-insurmontable, ce troisième opus va encore plus loin et vous allez y mourir bien plus souvent. Mais comment ne pas se laisser happer par son scénario prenant et ses combats ultra-chorégraphiés.Voir l'offre

The Sims 4 | 39.99 € 19.99 € sur Steam

Ce simulateur de vie indémodable dispose d’une option « ordinateur portable », créée pour des configurations qui peuvent à peine exécuter l'écran de titre de The Witcher 3. Les Sims 4 apportent quelques innovations dans la franchise jusqu’ici très classique. Vos Sims sont désormais multitâches et plus sensibles à leurs émotions. La mécanique du jeu est moins accès sur le crafting que les interactions sociales. Il est d’ailleurs possible d’intégrer directement des personnages et des intérieurs conçus par les membres de la communauté. Encore incroyablement actifs à ce jour.Voir l'offre

Need for Speed Payback | 29.99 € 14.99 € sur Steam

Amateur de grosses voitures et écologie peuvent parfois faire bon ménage. Ainsi, ce volet spécial de la franchise Need For Speed vous permet de retaper des déchets sur roues pour en faire des bolides prêts à faire trembler les pistes.Voir l'offre

Tekken 7 | 39.99 € 9.99 € sur Steam

L’épisode le plus addictif de la franchise avec 36 personnages totalement polyvalents, des combats épiques, des graphismes convaincants et même une histoire qui se laisse savourer. Défiez vos amis pendant tout l’été, grâce à une belle remise de 75%.Voir l'offre

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom | 59.99 € 17.99 € sur Steam

Aussi poétique que le premier épisode, Ni no Kuni II nous plonge dans un nouveau chapitre de ce conte interactif, avec des personnages hauts en couleurs et un gameplay de type J-RPG qui n’a rien à envier aux meilleurs opus de Final Fantasy.Voir l'offre

Project CARS 2 | 59.99 € 8.99 € sur Steam

L’une des simulations de course automobile les plus réalistes qui soit, avec un choix généreux de courses comme de véhicules. Avec les 85% de remise offerts par Steam, vous pouvez même penser à investir dans un volant et un pédalier.Voir l'offre

Detroit: Become Human | 39.90 € 35.91 € sur Steam

La plus petite réduction présente sur ce top. Mais comment passer à côté de ce sublime film interactif autrefois exclusif PS4, et désormais porté sur PC. Dans cette histoire aux faux airs de Blade Runner et de I, Robot, toutes les décisions que vous prendrez impacteront sur le chapitre final. Comme il n’y en a pas qu’un, Detroit: Become Human a un beau potentiel de rejouabilité.Voir l'offre

Star Wars Battlefront II | 39.99 € 19.99 € sur Steam

C’est probablement le dixième long métrage de la saga Skywalker. Avec une réalisation sensationnelle, ce FPS rend réel de nombreux rêves d’enfants. Avec une armada de vaisseaux à piloter, des combats épiques à remporter et des légendes de la Force à rencontrer.Voir l'offre

Red Dead Redemption 2 | 59.99 € 47.99 € sur Steam

Le dernier blockbuster des studios Rockstar Games a connu un succès immédiat dès sa sortie sur consoles. Red Dead Redemption 2 est un western captivant qui suit Arthur Morgan et sa bande de hors-la-loi dans un Far West aussi hostile que gigantesque et prometteur. Le gameplay et les graphismes sont exceptionnels, il est d’ailleurs possible d’exécuter le jeu en 8K si vous disposez du matériel adéquat. L’un des meilleurs mondes ouverts de tous les temps.Voir l'offre

Star Wars Jedi: Fallen Order | 59.99 € 29.99 € sur Steam

Encore un jeu Star Wars qui étoffe la mythologie des films de George Lucas. Ici, nous incarnons un Jedi avide de vengeance après la Grande Purge ordonné par Palpatine dans l’Episode III. Les affrontements sont exténuants et vous apprendrez, à force d’efforts (et d’ampoules aux doigts) les plus belles chorégraphies au sabre de la saga.Voir l'offre

Ace Combat 7: Skies Unknown | 59.99 € 19.79 € sur Steam

En attendant le retour de Maverick et de Top Gun au cinéma, percez les airs aux commandes des plus beaux avions de chasse jamais conçus. Et combattez vos amis ou de parfaits inconnus via un mode multijoueur saisissant.Voir l'offre

The Witcher 3: Wild Hunt | 49.99 € 14.99 € sur Steam

Rares sont les titres vidéoludiques qui vieillissent aussi bien que The Witcher 3. Même plusieurs années après sa sortie sur PC, il culmine toujours comme l'un des open-worlds les plus impressionnants du jeu vidéo. Sa force ? Allier une carte incroyablement variée et vivante, comme celle de Skyrim, avec des intrigues et personnages d’une profondeur sans pareil, à l’instar des histoires de Grand Theft Auto V.Voir l'offre

Sonic Adventure 2 | 7.99 € 1.99 € sur Steam

Revivez l’un des plus grands classiques du jeu de plateformes avec cet ancien hit Dreamcast né il y a 19 ans. Aujourd’hui disponible sur PC, vous pouvez incarner Sonic mais aussi Shadow, ainsi que d'autres personnages phares du bestiaire Sega. Les mini-jeux pullulent et le mode compétition vous absorbera pendant des heures. Pour moins de 2 €, vous auriez tort de vous en priver.Voir l'offre

Dragon Age Inquisition | 33.99 € 16.99 € sur Steam

L’un des RPG occidentaux qui peut se vanter d’avoir conservé l’esprit du vénéré Baldur’s Gate. Avec une histoire à ressorts extrêmement bien écrite et de multiples quêtes qui forgeront votre réputation, vous alternerez entre magie et chevalerie avant de devoir choisir votre camp. Parviendrez-vous à sauver le monde des ténèbres ? Vous avez de nombreuses heures de jeu pour le découvrir.Voir l'offre

Portal 2 | 8.19 € 1.63 € sur Steam

Ce jeu de réflexion à la première personne a remporté plus de 70 récompenses dans l'industrie vidéoludique. Aussi populaire que la saga Half-Life, il a fait de Valve l’un des studios les plus talentueux de tous les temps. Utilisez la physique et votre tête pour échapper à GLaDOS, une entité informatique quelque peu psychopathe, et jouez à deux grâce à un mode co-op remarquablement pensé.Voir l'offre

Resident Evil 2 | 39.99 € 19.99 € sur Steam

Sans doute l'un des plus beaux remakes de cette génération, Resident Evil 2 permet aux joueurs de se replonger dans les horreurs de Raccoon City. Rempli de zombies plus vivants que jamais, c'est un véritable classique qui renaît, avec une direction artistique des plus angoissantes (vous risquez de partir vous coucher régulièrement avec une veilleuse allumée).Voir l'offre

Celeste | 19.99 € 9.99 € sur Steam

Voyagez au sommet de la montagne Celeste dans ce magnifique jeu de plates-formes doublé d’une fiction interactive fort émouvante. Vous ne pleurerez pas uniquement à cause du récit : avec plus de 700 niveaux à surmonter, ce titre mettra vos pouces et votre patience à rude épreuve.Voir l'offre

PlayerUnknown's Battlegrounds | 29.99 € 14.99 € sur Steam

Luttez pour rester le seul survivant sur les champs de bataille de PUBG. Bien sûr, 99 autres joueurs partagent le même objectif et il faudra faire preuve de ruse, de stratégie et de vélocité pour vous en sortir. Le Battle Royale continue de tenir tête à Fortnite grâce à sa stabilité et sa grande variété de fonctionnalités. Actuellement à moitié prix, c’est une bonne occasion de s’y plonger.Voir l'offre

Trouver des bonnes affaires sur Steam n'est pas trop difficile, mais il existe quelques techniques et astuces qui valent la peine d'être utilisées si vous voulez tirer le meilleur parti des soldes d’été.

Utilisez votre liste de souhaits Steam : remplissez-la avec tous les jeux que vous souhaitez acheter et vous serez averti dès qu'ils seront en promotion.

remplissez-la avec tous les jeux que vous souhaitez acheter et vous serez averti dès qu'ils seront en promotion. Les offres groupées, c'est génial : les éditeurs rassemblent souvent leurs titres dans des méga-packs en promo, ce qui vous permet de profiter de remises encore plus avantageuses. Si vous souhaitez découvrir plus en détails tout le catalogue d'un éditeur comme Square Enix ou Activision, c'est le meilleur moyen - et le moins cher - de les ajouter dans votre bibliothèque Steam en une seule fois. Comme vous pouvez l'imaginer, le prix total baissera si vous disposez déjà de quelques titres dans votre bibliothèque.

les éditeurs rassemblent souvent leurs titres dans des méga-packs en promo, ce qui vous permet de profiter de remises encore plus avantageuses. Si vous souhaitez découvrir plus en détails tout le catalogue d'un éditeur comme Square Enix ou Activision, c'est le meilleur moyen - et le moins cher - de les ajouter dans votre bibliothèque Steam en une seule fois. Comme vous pouvez l'imaginer, le prix total baissera si vous disposez déjà de quelques titres dans votre bibliothèque. Chassez les offres mises en évidence : la majorité des titres du magasin Steam bénéficie de remises de prix pendant les soldes d’été, mais ce sont les offres « mises en évidence » (figurant sur la page d'accueil de Steam) qui ont tendance à être les plus intéressantes. Avec elles, vous tomberez forcément dans l’achat impulsif. Ce qui nous amène à notre prochain conseil...

la majorité des titres du magasin Steam bénéficie de remises de prix pendant les soldes d’été, mais ce sont les offres « mises en évidence » (figurant sur la page d'accueil de Steam) qui ont tendance à être les plus intéressantes. Avec elles, vous tomberez forcément dans l’achat impulsif. Ce qui nous amène à notre prochain conseil... N'achetez que si vous allez jouer immédiatement : difficile de résister à l’achat d’un jeu lorsqu’il affiche -75% sur son prix final. Pourtant, vous constaterez au fil des mois qu’il s’agit de fausses économies. Si vous n’avez pas envie de jouer à certains titres au rabais juste après les avoir ajoutés à votre bibliothèque, vous n’y jouerez jamais. Pire, ces jeux finiront par perdre de la valeur avec le temps, et ils deviendront probablement gratuits. Sur Steam ou sur la boutique Epic Games.

difficile de résister à l’achat d’un jeu lorsqu’il affiche -75% sur son prix final. Pourtant, vous constaterez au fil des mois qu’il s’agit de fausses économies. Si vous n’avez pas envie de jouer à certains titres au rabais juste après les avoir ajoutés à votre bibliothèque, vous n’y jouerez jamais. Pire, ces jeux finiront par perdre de la valeur avec le temps, et ils deviendront probablement gratuits. Sur Steam ou sur la boutique Epic Games. Utilisez cette extension de navigateur : vous voulez être sûr de faire une bonne affaire ? Utilisez l'extension Enhanced Steam. Elle vous donne un historique du cours des prix pour chaque jeu en promo et vous permet de démasquer les faux bons plans.