Comment jouer à des jeux de société en ligne avec vos amis et votre famille ?

Vous pouvez jouer à des jeux de société en ligne assez facilement, quel que soit votre configuration matérielle. Ainsi, qu’importe la distanciation sociale, vous avez la possibilité de lancer les dés quand bon vous semble, via une simple connexion internet.

Il existe en effet de nombreuses solutions en ligne vous permettant de partager une partie ou plusieurs avec vos proches. Qu’il s’agisse d’applications mobiles dédiées à vos jeux préférés ou de simulateurs de plateau vous invitant à vous regrouper par webcam interposée.

Ces méthodes alternatives ne se limitent pas à des programmes d’échecs ou de dames en 1 contre 1 face à un parfait inconnu ou, pire, à votre ordinateur. Vous avez accès à de nombreux autres titres populaires comme Les Colons de Catane, Scythe ou encore Carcassonne. Vous avez également la possibilité de défier vos amis sur des classiques à l’instar de Words with Friends, une relecture du Scrabble ultra-addictive.

Dans ce tuto pratique, nous avons tenté de détailler quelques options polyvalentes pour vous laisser, à vous ainsi qu’à vos convives virtuels, le choix des armes. Amusez-vous bien !

Comment utiliser Houseparty et ses jeux ?

Si vous possédez déjà le jeu de société, en support physique…

1. Utilisez une application de messagerie vidéo

(Image credit: Future)

Vous disposez d’un plateau de jeu, d’un set de dés ou de cartes chez vous ? Il ne vous reste plus qu’à réunir quelques participants par le biais d’une application de messagerie vidéo. Nous avons listé ici les meilleurs services gratuits de visioconférence, en fonction du nombre d’intervenants souhaités et de leur simplicité d’utilisation.

Bien sûr, ce type de dispositif ne convient pas forcément à tous les jeux. Ainsi, il vous sera difficile de mener une partie de poker avec toute la tension qui en fait le sel, sans évoquer les tentatives de triche complexes à gérer. En revanche, avec un bon maître du jeu pour garder le fil directeur de la partie, des jeux de plateau tels que le Monopoly, Carcasonne ou Les Colons de Catane peuvent êtres assurément appréciés.

Tenté ? Munissez-vous du support physique de votre jeu de société ainsi que d’une webcam décente pour avoir le meilleur champ de vision possible sur celui-ci. La caméra intégrée de votre ordinateur portable, smartphone ou tablette peut suffire mais une webcam externe reste recommandée pour vous assurer un angle de vue parfait sur la partie en cours. Voici quelques offres intéressantes s’il vous manque ce matériel :

A noter que les stocks de jeux de société se sont rapidement épuisés ces dernières semaines, sur les boutiques en ligne. Vous trouverez quelques versions physiques à des prix grimpant fréquemment au-delà du raisonnable (voir ci-dessous). Aussi, notre option demeure préférable pour les personnes qui possèdent déjà une belle collection de jeux de société.

Si vous ne disposez d’aucun jeu de société à la maison…

2. Téléchargez un simulateur de plateau

(Image credit: Berserk Games)

Pour vivre une expérience de jeu de plateau plus saisissante et faire comme si vous étiez assis à côté de vos adversaires, sans webcam ni messagerie requises, vous devriez télécharger et installer un programme alternatif : le simulateur de plateau.

Le simulateur de plateau est, comme son nom l'indique, un moyen d'émuler une vraie table dans un jeu vidéo… qui reproduit un jeu de société (vous avez dit Inception ?). Il s'agit d'une application Steam qui vous place, vous et vos amis, autour d'un même bureau avec des puzzles, un échiquier, un set de poker et bien d'autres éléments ludiques encore. Cependant, le simulateur devient plus intéressant lorsque vous vous orientez vers ses multiples extensions (payantes), comptant une large bibliothèque de jeux de société réputés.

Vous pouvez télécharger plus d’une quarantaine de DLC incluant Scythe, Cosmic Encounter, Viticulture, Tortuga 1667 ou Warfighter pour ne citer que nos favoris. Comme tout bon MMO, chaque participant peut rejoindre une partie commune à condition d’avoir sa propre version du simulateur. Il est même possible d’activer son casque VR pour profiter d’une touche de réalisme supplémentaire.

Le seul inconvénient est que notre simulateur de plateau n'est pas gratuit, et bien sûr chaque DLC doit être acheté séparément. Plus il y a de joueurs, plus la facture globale augmente pour coûter finalement plus cher que la boîte de jeu. Le simulateur Steam coûte 19,99 €, le prix unitaire d’un jeu varie entre 3 et 15 € par joueur.

Tabletop Simulator vous intrigue ? Téléchargez-le sur Steam.

3. Jouez sur smartphone ou tablette via une application mobile

(Image credit: Catan GmbH)

Beaucoup des jeux de société que vous affectionnez existent sous forme d'applications iOS ou Android. La plupart d’entre eux intègre un mode multijoueur en ligne qui vous permet d’inviter vos amis et de commenter vos parties par un appel audio ou vidéo.

Envie de jouer sur un écran plus grand ? Vous avez l’habitude de jouer sur votre smartphone mais cela vous désavantage ? Et si vous passiez sur tablette pour mettre toutes les chances de votre côté ? Nous avons sélectionné les meilleures tablettes premium ainsi que les meilleures tablettes à petit prix pour garantir votre future place de TOP 1 !

Si vous cherchez les meilleurs jeux de société sur l'App Store ou le Play Store, vous en trouverez un grand nombre : Uno, Risk, Monopoly, Star Realms, Les Colons de Catane, Carcassonne, Ticket to Ride, 7 Wonders, Pandemic ou Terraforming Mars. Beaucoup d'entre eux incluent aussi un mode solo, qui peut vous occuper si vos partenaires de jeu s’avèrent momentanément occupés.

Certaines licences sont distribuées sous des noms différents. Words with Friends, par exemple, correspond en tout point au Scrabble et pourtant son éditeur ne le présentera jamais comme tel. Le point fort de ce hit en particulier est de proposer des parties illimitées. Vous pouvez vous confronter à vos amis pendant des heures, des jours ou des semaines, car il n’y a aucune limite de temps. Vous entrez votre mot, vous repartez vaquer à vos occupations et vous reviendrez observer la contre-attaque de votre adversaire quand vous le désirerez. C'est un excellent moyen de rester en contact avec vos proches sans dépérir dans une session de jeu interminable.

Evidemment, un jeu mobile ne vous procurera pas les mêmes sensations qu’une boîte de jeu physique ou même qu’un simulateur de plateau. Reste que les applications sont beaucoup plus accessibles pour tous les participants. De sorte que vous pouvez varier vos rendez-vous jeux sans vous ruiner pour autant.

4. Retrouvez les plus grandes références en ligne

(Image credit: Days of Wonder)

L’aspect minimaliste des applications mobiles vous dérange ? Vous préférez jouer depuis votre ordinateur ? Il suffit d’acheter les versions numériques des meilleurs jeux de société, par l’intermédiaire de plateformes connues et reconnues pour le genre.

Hormis Steam sur laquelle vous retrouverez quelques plateaux très prisés, nous vous recommandons de consulter Tabletopia, une bibliothèque en ligne collectant les plus grandes références mondiales (Terra Mystica, Clans of Caledonia, Champions de Midgard) et des projets Kickstarter récents (Tales From The Loop, Batman: The Animated Series Adventures, Vampire The Masquerade: Chapters). Le tout pour un abonnement mensuel presque donné - vous pouvez tester gratuitement le catalogue mais pour jouer à plus de deux personnes, il vous faudra débourser 4,99 dollars par mois (environ 4,60 euros).

Autre service phare sur lequel se retrouve bon nombre de joueurs : Days of Wonder. L’éditeur propose gratuitement plusieurs de ses pépites, comme Ticket to Ride, Smallworld 2, Gang of Four ou Memoir’44. Passé le design du site, extrêmement daté, vous bénéficierez de centaines d’heures de jeu. Tant et si bien que vous pourriez laisser passer le déconfinement, sans le remarquer…