Samsung Galaxy Watch 3 : deux éditions, des fonctions santé inédites et un lancement imminent

Récemment, nous apprenions que Samsung souhaitait renommer sa future Galaxy Watch 2 en Galaxy Watch 3, ce pour éviter toute confusion avec la sportive Galaxy Watch Active 2 déjà disponible. Aujourd’hui, nous découvrons quelques détails supplémentaires sur l’une des montres connectées les plus attendues de l’année. Et nous les devons à la très sérieuse rédaction de SamMobile.

Selon ses ultimes révélations, la Samsung Galaxy Watch 3 pourrait être commercialisée en deux éditions distinctes. Une version standard de 41 mm (plus précisément 41 x 42,5 x 11,3 mm) qui embarquera un écran de 1,2 pouce, ainsi qu’un modèle légèrement plus grand (45 mm ou 45 x 46,2 x 11,1 mm) dominé par un écran de 1,4 pouce. Les deux montres présenteront une conception élégante en acier inoxydable et titane, avec une étanchéité IP68 et des options LTE et GPS.

Quelles sont les meilleures montres connectées du moment ?

A la recherche d'une montre connectée moins chère ? Découvrez notre sélection

Vous êtes plus bracelet connecté ? Voici notre top Fitness Trackers

According to the report, both watches will be available in stainless steel and titanium versions, sporting IP68 water resistance, LTE and GPS functionality.

Additionally, health-focused users will be pleased to hear that the Galaxy Watch 3 will reportedly feature a "heart rate monitor with 8 pulse-reading photodiodes and support for blood pressure monitoring".

The report also states that the Galaxy Watch 3's hardware will include an electrocardiogram (ECG) sensor. Of course, the same feature was announced for the Galaxy Watch Active 2, but is still unavailable outside of South Korea to this day.

The rumored Galaxy Watch 3 is expected to launch alongside new Galaxy Buds in July ahead of Samsung's upcoming August 5 Unpacked event. As always, we'll keep you updated on any developments as they occur.

Aussi concernée par votre santé que l’Apple Watch ?

En outre, les utilisateurs soucieux de leur santé seront heureux d'apprendre que la Galaxy Watch 3 disposera d'un « moniteur de fréquence cardiaque avec 8 photodiodes permettant la mesure précise du pouls et une assistance constante pour surveiller la pression artérielle ». Bien sûr, nous regarderons de plus près l’ajout du module électrocardiogramme (ECG), auparavant annoncé sur la Galaxy Watch Active 2, mais qui n’existe que sur la version coréenne de cette dernière.

La fuite prétend enfin que la Galaxy Watch 3 sera lancée en même temps que les nouveaux écouteurs True Wireless Galaxy Buds en juillet, juste avant l'événement Samsung Unpacked du 5 août prochain.