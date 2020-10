Une édition limitée de la PS5, quelque peu spéciale, vient de faire son apparition

C’est assez peu dire que le récent design de la PS5 a suscité énormément de réactions de toute part - certains l’ont adoré, tandis que pour d’autres la déception fut énorme. Mais s’il y a bien une chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est que personne n’aurait souhaité que la prochaine génération de console Sony dispose d’une version en or 24 carats. Et pourtant, nous y voilà.

C’est la marque britannique Truly Exquisite qui a dévoilé cette édition limitée de la console de Sony, bientôt mise en vente. L’entreprise se propose pour votre plus grand plaisir de sertir votre future PS5 au choix d'or 24 carats, de platine 24 carats ou bien encore (si vous êtes un petit joueur) d'or rose 18 carats. Vous pouvez dès à présent observer un rendu de ce que pourra donner ce colosse scintillant dans toute sa splendeur, via la bande annonce ci-dessous.

Mais combien coûtera donc la PS5 de Midas nous demanderez-vous ? Nous n'en sommes pas encore tout à fait sûrs, mais pour référence, la marque britannique Harrods a eu l’audace en 2013 de vendre une Xbox One plaquée or 24 carats... pour un montant d’environ 7200 €.

Et vu la taille gigantesque attendue pour la PS5, si vous comptiez jouer tranquillement dans votre chambre au prochain spin-off Spider-Man, peut-être préférerez-vous cette fois-ci y jouer dans une chambre forte pour y sécuriser votre précieuse acquisition.

Kunal Patel, fondateur et actuel directeur de Truly Exquisite, a justifié cette idée de design ainsi : "La PS5 est sans doute la console de jeux la plus attendue de tous les temps et beaucoup de gens guettent sa sortie depuis des années. Nous pensons donc que cette édition limitée sera parfaite pour tous les joueurs qui veulent se démarquer".

"Nous avons exposé un aperçu de cette édition à certains de nos meilleurs clients, ils souhaitaient d’ores et déjà la commander avant même qu'elle ne soit sortie. C’est un produit très demandé et le fait qu’ils n’en existera que 100 modèles dans le monde y contribue certainement".

Vaut-elle vraiment son pesant d’or ?

Il convient également d'examiner à quel point ce relooking de luxe va venir affecter le poids de la console. Elle qui est déjà sur le point de devenir la seconde console la plus lourde de tous les temps, avec presque 5 kg de composants.

Sony n'a toujours pas annoncé de prix ou de date de sortie définitive pour sa PlayStation 5, mis à part un vague "fin 2020". Nous espérons bientôt en apprendre d’avantage durant un possible événement State of Play en août. D'ici là, vous pouvez toujours essayer de colorier votre PS4 au feutre doré ou encore tenter de la recouvrir de papier d’aluminium pour la rendre plus élégante. Le choix vous revient.