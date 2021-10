Offrez-vous l'un des meilleurs jeux Star Wars pour moins d'un euro

A l’approche du Black Friday, certains détaillants n’hésitent pas à mettre en avant des offres promotionnelles époustouflantes, pour que vous les enregistriez dans vos onglets avant la date fatidique. Nous avons ainsi repéré une remise incroyable sur l’édition PC de Star Wars Squadrons, actuellement disponible pour moins d’un euro. Si ce jeu de combat spatial figure dans votre liste d’achats prévisionnelle, alors inutile d'attendre le 26 novembre pour l’acquérir au meilleur prix. Il faut saisir cette opportunité maintenant ou jamais.



En vous rendant sur CDKeys, vous pourrez vous procurer Star Wars Squadrons pour 69 centimes seulement. C'est une économie incroyable de 98% sur le prix conseillé. La deuxième option la moins chère est un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate, où le titre peut être téléchargé sans frais supplémentaires.

Star Wars Squadrons est aujourd’hui considéré comme l’une des adaptations vidéoludiques les plus cultes de la licence, mêlant combats multijoueurs éblouissants et campagne solo à la rejouabilité appréciable (vous pouvez alterner entre l’Alliance rebelle et l’Empire).

La meilleure offre Star Wars du jour

Image Star Wars Squadrons : 41,59 € 0,69 € chez CDKeys

Économisez 98% - Coûtant moins cher qu'un litre d’eau gazeuse, Star Wars Squadrons vous offrira des heures et des heures de duels acharnés dans une galaxie lointaine, très lointaine. A vous de choisir votre camp et d’explorer toutes les possibilités de cette simulation impressionnante sortie l’an dernier. View Deal

C'est tout simplement le prix le plus bas auquel nous ayons jamais recensé Star Wars Squadrons. Nous avons maintes fois recommandé ce titre dans nos classements dédiés aux meilleurs jeux PC et meilleurs jeux VR. Si vous possédez un casque Oculus Quest 2 ou Valve Index, l’expérience à bord d'un chasseur X-Wing ou d’un TIE Fighter n’en sera que plus immersive.

Il est important de noter que la clé de téléchargement de cet achat est destinée à la plateforme Origin d'EA. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous devrez installer le lanceur Origin et créer un compte gratuit. Une fois ces tâches effectuées, vous pourrez saisir votre code et commencer l’aventure.

N'oubliez pas que cette offre est réservée aux joueurs PC et que vous devez saisir le code avant le 4 novembre 2021. Star Wars Squadrons est également disponible sur PS4, PS5 et Xbox One, Xbox Series X/S via le service Xbox Game Pass.

Plus d'offres Star Wars Squadrons

Où que vous habitiez, vous trouverez ici tous les prix les plus bas du web pour Star Wars Squadrons.