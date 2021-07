Le Mac Mini M1 d’Apple atteint son prix le plus bas sur Amazon

Les chasseurs de bons plans Apple seront heureux de bénéficier d’une belle remise sur les nouveaux Mac Mini M1 de la firme de Cupertino - qu’il s’agisse de la version 256 Go comme de celle de 512 Go de l’ordinateur de bureau.

En ce moment, vous pouvez vous procurer cet impressionnant petit appareil sur Amazon, avec 79 € de réduction sur l’édition 256 Go et -109 € sur celle de 512 Go. Bien que nous voyions souvent des offres spéciales pour les MacBooks M1 apparaître sur les pages de la boutique Apple d’Amazon, il s'agit du prix le plus bas enregistré à ce jour sur le Mac Mini M1. Si vous recherchez l’une des machines MacOS les plus performantes, avec une capacité de stockage conséquente, ne cherchez plus. Vous l’avez devant vous.

Malgré sa taille compacte, l’Apple Mac Mini M1 ne doit pas être sous-estimé. La puce M1 sous son capot confère à cet ordinateur - facilement transportable - une puissance énorme. Face aux derniers PC pilotés par un processeur Intel, le Mac Mini M1 de 2020 répond à n’importe quelle tâche bureautique ou d’édition multimédia de façon fantastique. Qui plus est, il s’adapte à toutes les tailles de bureau sans difficulté, y compris les plus exigus. Par conséquent, le Mac Mini M1 affiche un excellent rapport qualité-prix par nature et se révèle facile à recommander. D’avantage lorsqu’il profite d’une offre promotionnelle exceptionnelle, comme celle ci-dessous.