Hawkeye : les premières photos de tournage dévoilent la nouvelle héroïne Marvel / Disney Plus

Hawkeye, l’une des séries du Marvel Cinematic Universe les plus attendues (mais laquelle ne l’est pas pas après tout ?), entre en phase de tournage. L’occasion de revoir Jeremy Renner qui ressort l’arc et les flèches de Clint Barton, son personnage fétiche. Mais aussi et surtout de rencontrer la prochaine héroïne de l’univers Marvel : Kate Bishop, incarnée par l’actrice Hailee Stanfield (déjà aperçue dans True Grit et Bumblebee). Les rumeurs avaient révélé l’identité de l’interprète il y a plusieurs mois, sans confirmation de l’intéressée, ni de Disney. Les premières images de la production officialisent ce que tout le monde pressentait.

C’est Renner lui-même qui a publié un cliché en primeur sur son compte Twitter.

🏹 Ms Bishop ... we need you ! #marvel pic.twitter.com/rZJv7RsP7kDecember 2, 2020

Avant d’être rejoint par d’autres regards indiscrets sur le même réseau :

Hailee Steinfeld as Kate Bishop. That’s it. That’s the tweet. pic.twitter.com/CbXEs7LQENDecember 2, 2020

En plus d’Hailee Stanfield, ces images exclusives présentent un chien. Et pas n’importe lequel puisque Lucky - ou Pizza Dog, le surnom que lui ont donné les fans - est un protagoniste réguliers des comics récents consacrés à Hawkeye. Crée par le scénariste Matt Fraction et le dessinateur David Aja en 2012. Il est sauvé de la mort par Clint après avoir été éborgné par un gang local. Fidèle compagnon de ce dernier, il deviendra également celui de Kate Bishop, les accompagnant régulièrement dans leurs aventures.

De toute évidence, les studios Marvel prennent à cœur de s’inspirer de romans graphiques de premier ordre pour lancer leurs séries tests et satisfaire par ce biais un public de lecteurs déjà acquis. Une stratégie qui est de bon augure pour l’avenir du MCU sur Disney Plus, même si à l’heure actuelle, aucune date de diffusion n’a été communiquée pour Hawkeye. Fin 2021 restant la fenêtre de lancement la plus plausible.

Un casting parfait ?

Steinfeld partage beaucoup de traits communs avec la représentation de la future Young Avenger dans les comics. Celle qui deviendra à son tour Hawkeye est au départ une riche héritière impressionnée par le groupe de super-héros et qui décide de suivre un entraînement surintensif après avoir subi une agression traumatisante. L’adaptation TV restera-t-elle fidèle à ses origines ? Il sera intéressant, également, de voir comment la relation mentor/élève évoluera à l’écran.

Rappelons que le MCU a donné une famille à Clint Barton, alors que le personnage original se veut plutôt loup solitaire et grincheux, ce qui ne rend que plus touchant son statut de père adoptif. Toutefois après les tragédies qu’il a traversées dans Avengers Endgame, les dés sont relancés.

Les fans attendent un tandem marchant sur les pas de Wolverine et X-23 dans le film Logan. Ou encore d’Ellie et Joël dans le jeu Playstation The Last of Us. Tout est possible, Hawkeye la série étant scénarisée par Jonathan Igla qui a œuvré précédemment sur Mad Men, show phare des années 2010.