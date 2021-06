Pourrez-vous passer gratuitement de Windows 7 et 8 à Windows 11 ?

Les utilisateurs de Windows 7 et 8 pourraient bien être en mesure d'effectuer une mise à niveau gratuite vers le nouveau système d’exploitation Windows 11. Le successeur de l’actuel Windows 10 devant être déployé par Microsoft un peu plus tard cette année. Du moins selon la rumeur.

Pour Windows Latest, c’est un scénario plus que probable. Le site a en effet trouvé des références à une éventuelle migration depuis les anciennes itérations Windows, ce en inspectant attentivement le code du potentiel Windows 11. Celui-ci mentionne régulièrement une mise à niveau à partir de Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1.

Cela a du sens, car comme vous le savez sans doute, il est toujours possible pour les utilisateurs de Windows 7 ou 8 de passer sous Windows 10. Même si cette transition gratuite n'était censée durer qu’un an, elle reste toujours effective aujourd’hui. Et comme Windows 11 semble fondamentalement similaire à son prédécesseur - il s’agit surtout d’un grand lifting -, ce schéma pourrait rester en place encore quelques années.

Le lancement du nouveau système d'exploitation serait le moment idéal pour Microsoft de mettre fin aux mises à jour gratuites vers les versions les plus datées de l’OS. N'oublions pas non plus que nous nous basons sur ce qui n'est qu'un aperçu de Windows 11 qui a fait l'objet d'une fuite, et que le produit fini pourrait être modifié à l'approche de la sortie.

Windows 11 ou Windows 10.1 ?

Microsoft a laissé la porte ouverte aux utilisateurs de Windows 7 et 8 depuis environ six ans maintenant. C’est une fenêtre très large pour laisser passer de nombreuses failles via les patchs successifs du système. Cette transition ultime permettrait ainsi de définitivement sécuriser les PC Windows, y compris les plus obsolètes.



Si la mise à niveau gratuite vers Windows 11 se précise, une autre question est de savoir si Microsoft pourrait en faire une nouvelle offre "officielle" et limitée dans le temps, ou si la société conservera le modèle Windows 10 avec des invitations régulières à passer le cap.