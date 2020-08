Bienvenue dans notre guide qui vous explique comment arrêter une mise à jour Windows 10. La mise à jour de votre PC est un élément important du maintien de sa sécurité et de sa santé générale. Les mises à jour de Windows 10 contiennent souvent des correctifs pour des problèmes critiques, et leur installation assurera le bon fonctionnement de votre PC sur le long terme.

Mais il arrive parfois que vous ne souhaitiez pas installer une mise à jour. L'un de vos programmes fréquemment utilisé pourrait ne pas être compatible avec la dernière mise à jour par exemple. Dans ce cas, vous pouvez vouloir reporter celle-ci jusqu'à ce que vous trouviez une alternative appropriée.

Mais alors, comment arrêter une mise à jour sous Windows 10 ? Bien que vous ne puissiez pas interrompre l'installation indéfiniment, il existe des moyens de la retarder pendant un certain temps. Suivez ce guide pour savoir comment procéder.

(Image credit: Future)

1. Désactiver les mises à jour automatiques

Cliquez sur le menu Démarrer, puis sur Paramètres. Allez ensuite dans "Mise à jour et sécurité", cliquez sur "Windows Update" sur le côté gauche, puis cliquez sur "Options avancées". Trouvez l’option "Suspendre les mises à jour" et activez là. Cela mettra en pause les mises à jour de Windows pendant 35 jours, mais vous devrez ensuite télécharger les dernières mises à jour une fois cette période terminée si vous souhaitez à nouveau mettre en pause d'autres mises à jour.

Vous pouvez également choisir de différer les mises à jour jusqu'à 365 jours plus tard pour les mises à jour standards et jusqu'à 30 jours plus tard pour les mises à jour qui contiennent d'importantes corrections de sécurité. Une fois ces périodes écoulées, vous devrez là aussi télécharger les mises à jour avant de pouvoir les reporter de nouveau.

(Image credit: Future)

2. Limiter votre connexion au réseau

C'est une autre chose simple à essayer. Cliquez sur Démarrer, puis sur Paramètres. Cliquez ensuite sur "Réseau et Internet", puis sur "Wi-Fi" dans la colonne de gauche, et enfin sur le nom de votre connexion Wi-Fi. Faites défiler la liste jusqu'à la section "Connexion limitée" et activez l’option " Définir comme connexion limitée".

Cela indique à Windows 10 que vous disposez d'un débit limité et cela aura pour résultat qu'il ne vous enverra plus automatiquement les mises à jour (bien que vous puissiez toujours les installer manuellement). Cependant, si vous êtes sur une connexion Ethernet, cette méthode ne fonctionnera pas, vous devrez donc essayer l'une des autres méthodes présentées dans ce guide.

(Image credit: Future)

3. Empêcher l'installation d'une mise à jour téléchargée

Une fois qu'une mise à jour a commencé à s'installer, vous ne devez pas l’arrêter. Cela peut être potentiellement dangereux pour votre PC. Toutefois, si Windows 10 a téléchargé une mise à jour mais n'a pas encore commencé à l'installer, vous pouvez encore l’arrêter.

Dans la barre de recherche de Windows 10, tapez "Sécurité et maintenance", puis cliquez sur le premier résultat pour faire apparaître la fenêtre du panneau de configuration. Cliquez sur "Maintenance" puis faites défiler jusqu'à la section "Maintenance automatique". Cliquez ensuite sur "Arrêter la maintenance" pour arrêter la mise à jour.

Si vous changez d'avis et souhaitez relancer la mise à jour, il vous suffit de cliquer sur "Démarrer la maintenance".

(Image credit: Future)

Dans la barre de recherche de Windows 10, tapez "Services". Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le premier résultat et sélectionnez "Exécuter en tant qu'administrateur". Faites défiler la liste jusqu'à trouver "Windows Update". Si la colonne "Statut" indique "En cours d'exécution", cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'entrée Windows Update et cliquez sur "Stop".

Cliquez à nouveau sur le bouton droit de la souris et sélectionnez "Propriétés". Dans le menu qui apparaît, sous "Type de démarrage", choisissez "Désactivé", puis cliquez sur "OK".

Cela empêchera Windows Update d'installer automatiquement les mises à jour. Si vous souhaitez toujours empêcher les mises à jour automatiques mais que vous voulez vous laisser la possibilité d'installer les mises à jour manuellement, sélectionnez plutôt "Manuel" dans le menu déroulant.

(Image credit: Future)

5. Désactiver les mises à jour en utilisant les stratégies de groupe

Cette méthode est un petit peu plus technique mais reste encore accessible. Tapez "gpedit.msc" dans la barre de recherche de Windows 10 et cliquez sur le premier résultat. Empruntez maintenant le chemin suivant à l'aide du panneau de gauche : Configuration de l'ordinateur > Modèles d'administration > Composants de Windows > Windows Update". Dans la fenêtre de droite, double-cliquez sur "Configurer les mises à jour automatiques".

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur "Désactivé", puis sur "Appliquer" et "OK". Cela empêchera Windows 10 de télécharger et d'installer automatiquement les mises à jour. Vous pourrez toujours les chercher manuellement en ouvrant Windows Update.

(Image credit: Future)

6. Limiter les mises à jour en utilisant les stratégies de groupe

Vous pouvez également choisir de limiter les mises à jour de Windows au lieu de les désactiver. Comme à l'étape 5, ouvrez gpedit.msc, allez dans "Configuration de l'ordinateur > Modèles d'administration > Composants de Windows > Windows Update" et double-cliquez sur "Configurer les mises à jour automatiques". Cette fois, au lieu de "Désactivé", cliquez sur "Activé".

Dans la boîte "Options" sur le côté gauche, cliquez sur le menu déroulant du haut et choisissez l'une des quatre options suivantes :

Notification de téléchargement et installation automatique

Téléchargement automatique et notification pour installation

Téléchargement automatique et programmation de l’installation

Permettre à l'administrateur local de choisir le paramètre

L'option "Notification de téléchargement et installation automatique" est celle qui est la plus proche de la désactivation des téléchargements automatiques.

(Image credit: Future)

7. Désactiver les mises à jour en utilisant le registre

Avant de vous lancer à l'assaut du registre, faites d'abord une sauvegarde de tout ce qui est important sur votre ordinateur, car une erreur ici pourrait causer des problèmes à votre PC.

Pour procéder, tapez "regedit" dans la barre de recherche de Windows 10 et cliquez sur le premier résultat. Suivez maintenant le chemin suivant dans la colonne de gauche : "HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Policies > Microsoft > Windows".

Faites un clic droit sur le dossier Windows et faites "Nouveau > Clé". Nommez-le "WindowsUpdate" et appuyez sur "Entrée".

Faites un clic droit sur ce dossier et faites encore "Nouveau > Clé", puis nommez le "AU" et appuyez sur "Entrée". À droite de celui-ci, cliquez avec le bouton droit de la souris et faites "Nouveau > Valeur DWORD (32 bits)". Nommez le "NoAutoUpdate" et appuyez sur "Entrée".

Une fois que vous aurez créé cette entrée, double-cliquez sur la nouvelle entrée et changez le 0 en 1 dans la case "Données de valeur". Cliquez sur "OK" et redémarrez votre PC.

(Image credit: Future)

8. Limiter les mises à jour en utilisant le registre

Vous pouvez aussi limiter les mises à jour de Windows au lieu de les désactiver dans le registre. Pour ce faire, suivez l'étape 6 ci-dessus jusqu'au point où vous avez créé l'entrée AU.

Cliquez sur l'espace vide à droite et faites "Nouveau > Valeur DWORD (32 bits)". Cette fois, nommez l'entrée AUOptions (au lieu de NoAutoUpdate) et appuyez sur "Entrée".

Double-cliquez sur l'entrée ; dans la case "Données de valeur", supprimez le 0 et remplacez-le par 2, 3, 4 ou 5.

Ceux-ci correspondent aux chiffres de l'étape 5, ce qui signifie que vous obtiendrez les résultats suivants :