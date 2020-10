Voici pourquoi une montre de sport est toujours un bon investissement - même si vous détestez le sport

Il y a quelques jours, Garmin a lancé sa dernière montre à fonctions multiples - une montre conçue non pas pour la course, la natation ou le cyclisme, mais pour le jeu vidéo. Elle surveille votre rythme cardiaque et votre niveau de stress, et peut les diffuser en direct lors d'une compétition en streaming intense.

Et même lorsque vous vous éloignez de votre écran, le suivi du sommeil et la fonction « Body Battery » (moniteur d’énergie) de Garmin vous aident à prendre soin de vous et à vous accorder suffisamment de temps pour vous détendre et vous recharger afin de pouvoir rester au top le lendemain. C'est une innovation vraiment intéressante, qui montre qu'une montre de sport à part entière (qui ne se contente pas de compter les pas) n'est pas seulement pratiques pour les porteurs qui s’épanouissent dans le dépassement de soi et la sueur.

(Image credit: Garmin)

Ainsi, les montres multisports comme la Garmin Instinct et la Polar Ignite sont particulièrement utiles pour vous alerter lorsque vous commencer à manquer de repos. Car, au-delà de l’activité physique, votre corps s’épuise également lorsque vous restez assis devant un écran pendant trop longtemps. Et il est si facile de se laisser happer devant un programme TV ou une série de vidéos YouTube pendant dix minutes. Puis dix autres…



Un bracelet connecté de base peut analyser votre sommeil, phase par phase, mais une montre running haut de gamme peut également vous indiquer dans quelle mesure vous avez réellement récupéré des efforts de la journée. Elle vous signale alors le temps de repos réparateur qui vous est nécessaire pour éviter toute perte d’énergie et ses conséquences néfastes (manque de concentration, stress, blessures…).

La Polar Unite offre un excellent suivi du sommeil, et se révèle des plus confortables la nuit grâce à son bracelet souple (Image credit: Polar)

Si vous cherchez une montre à porter la nuit, nous vous conseillons d'en chercher une sans boucle rigide qui pourrait s'enfoncer dans votre poignet. La Fitbit Sense et la Polar Unite ont des designs très similaires, sont presque entièrement fabriquées en silicone souple et sont toutes deux très confortables en temps nocturne.

La Fitbit Sense analyse la transpiration déterminer votre niveau de stress (Image credit: Fitbit)

Vous accompagner au quotidien

Une montre premium peut également vous aider à comprendre pourquoi vous vous sentez comme vous le faites. De nombreux appareils, dont la gamme Garmin Instinct, utilisent les variations de votre fréquence cardiaque comme mesure du stress (mental et physique). Tandis que la Fitbit Sense va encore plus loin en déterminant votre taux de sécrétion d’adrénaline, à partir de votre débit de transpiration. Cette dernière mesure est enregistrée dans l'application Fitbit, où vous pouvez également indiquer votre humeur du jour et prendre des notes sur tout ce qui pourrait affecter votre état de santé.

Des montres comme la Polar Grit X offrent une navigation pointue capable de vous guider n’importe où, en toute sécurité (Image credit: Polar)

En ce qui concerne le bien-être physique, presque tous les appareils orientés fitness peuvent fournir un type d'alerte pour vous rappeler qu’il est temps de faire un peu d’exercice. Mais des produits comme la Polar Grit X vont beaucoup plus loin. Celle-ci offre une navigation GPS précise, rue après rue, qui vous évite de sortir votre smartphone et de vous stresser face à son écran - elle vous indique l’itinéraire le plus court et le plus sûr pour aller d’un point A à un point B.

Dès lors, sans être sportif, vous pouvez avoir besoin d’une montre de sport haut de gamme plus régulièrement qu’un bracelet fitness qui se contentera de suivre votre sommeil. Options santé ou GPS sont plus précises que jamais sur ce type de modèles et vous pourriez être surpris de voir tout ce que vous pourriez en tirer.