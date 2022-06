PlayStation Plus obtient une mise à jour très attendue par ses abonnés

Si vous attendez de pouvoir (re)plonger dans les incroyables classiques proposés par les nouvelles formules d’abonnement PlayStation Plus, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Sony a confirmé que le service envisage de proposer des options NTSC 60 Hz complémentaires.

Suite aux critiques précédentes concernant l'imposition d’une norme PAL 50Hz pour les jeux rétro sur PS4 et PS5, Sony a publié (opens in new tab) une nouvelle déclaration un peu plus tôt dans la journée. "Nous prévoyons de déployer des options NTSC pour une majorité de jeux classiques proposés dans le cadre des abonnements PlayStation Plus Premium et Deluxe en Asie, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde, en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande."

Malheureusement, Sony n'a pas précisé quand ces options arriveront sur PlayStation Plus, mais c'est une grande victoire pour tous ceux qui souhaitent souscrire au service, uniquement (ou en priorité) pour sa bibliothèque de jeux rétro. En raison d'une fréquence d'images inférieure, les éditions PAL 50 Hz européennes et australiennes sont considérées comme inférieures aux versions NTSC 60 Hz nord-américaines et japonaises. En évoluant vers un gameplay à 30 images par seconde, l'expérience s’avère plus fluide.

Bien que cette différence régionale ne soit plus le problème qu'elle représentait autrefois, cette norme obsolète survit encore aujourd’hui dans bon nombre de rééditions - dès lors, l’ajout des options NTSC se veut toujours bienvenu. Il s'agit certainement d'une bien meilleure solution que l'approche précédente de Sony, qui consistait à mettre à l'échelle les jeux PAL par le biais de la fusion d'images, créant ainsi un effet ghosting.

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

Une évolution lente

Sony n'a pas expliqué pourquoi la société a conservé la norme PAL au sein de ces rééditions rétro, mais on suppose que c'est parce qu'elles contiennent un support multilingue. Cependant, malgré la politique de Sony, la relance de PS Plus en Asie le mois dernier a confirmé que les éditeurs tiers peuvent désormais choisir librement. Oddworld: Abe's Oddysee et Tekken 2, notamment, exploitent le standard NTSC.

Cette approche n'a pas été constante et il est intéressant de souligner que Sony a seulement acté que les options NTSC seront disponibles pour "une majorité de jeux classiques". Naturellement, c'est une excellente nouvelle pour l'ensemble du catalogue, mais il y aura toujours quelques jeux qui ne bénéficieront pas d'une mise à niveau 60 Hz.

Malgré tout, nous sommes impressionnés par les efforts de Sony, avec ces rééditions rétro. Disponibles individuellement et par le biais de PS Plus Premium, chacune d'entre elles comprend quelques ajustements nécessaires à la qualité de vie. Résolution améliorée, fréquence d'images plus élevée, prise en charge des trophées en option, et même des filtres visuels pour les jeux PS1. Alors, qui est partant pour un Ape Escape ?