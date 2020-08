Le service de stockage image.canon temporairement suspendu après que des utilisateurs aient perdu leurs fichiers

Quelques mois seulement après son lancement, la plateforme de Canon a dû être temporairement fermée après qu'un problème ait causé la perte des fichiers de certains utilisateurs.

Le service a été interrompu le 30 juillet et Canon s’est empressé de fournir une explication en déclarant qu’ils avaient identifié un problème dans le stockage permanent de 10 Go sur leur service. Ils ont annoncé par la même occasion que "certains des fichiers photo et vidéo originaux ont été perdus". L'étendue du problème n'est pas encore très claire, c'est pourquoi nous avons demandé quelques éclaircissements à la marque.

La reprise du service devrait être bientôt annoncée

La plateforme image.canon est principalement conçue pour servir de point de jonction entre votre appareil photo Canon et d’autres solutions de sauvegarde permanente comme Google Drive, mais offre également accès à un stockage de 10 Go permanent pour vos clichés et vidéos.

Selon la déclaration de Canon, c'est bien ce stockage de 10 Go qui a été touché par ce problème. En conséquence, Canon a déclaré qu’ils allaient "temporairement suspendre l'application mobile et le site web d’image.canon".

La marque a ajouté qu’il n'y a cependant pas eu de fuite de données et que les vignettes petit format des fichiers concernés n'avaient quant à elles pas été affectées. Cela ne sera probablement pas d’une grande consolation pour les utilisateurs concernés.

En ce moment même, Canon procède à un examen de son service et semble optimiste quant au caractère temporaire de ces problèmes, en précisant que "les informations concernant la reprise du service et les coordonnées du support client seront bientôt disponibles".

Bien qu'il n'y ait pas de bon moment pour qu'une plate-forme connaisse un tel problème, il vaut mieux que cela arrive très peu de temps après son lancement, avant que trop d'utilisateurs ne soient affectés.

Une solution temporaire à éviter ?

L'idée derrière image.canon reste bonne en théorie. Le service connecte automatiquement votre appareil photo au cloud (à condition qu'il s'agisse d'un modèle pris en charge), et transfère toutes vos photos et films (y compris les fichiers bruts et les vidéos 4K) vers une bibliothèque temporaire pendant 30 jours.

De là, vous pouvez soit les transférer vers d'autres services, notamment Google Drive, Google Photos ou Adobe Creative Cloud, soit mettre les plus importants dans ce stockage permanent de 10 Go. Mais Canon devra trouver une solution rapide à son problème si elle veut que les gens continuent à lui confier leurs souvenirs les plus importants.

Le fait qu'image.canon ne soit qu'un substitut de l’ancienne passerelle d’images de Canon qui aidait les utilisateurs à transférer leurs images sur le cloud, plutôt que sur son service de stockage en ligne Irista, signifie que ce problème n'est pas aussi grave qu’il n’y paraît pas.

Mais c'est un coup dur pour un service qui vient juste d'être lancé et pour Canon aussi, qui a récemment dû essuyer des plaintes dues à la surchauffe de son nouveau Canon EOS R5 en précisant que celui-ci n'aurait pas besoin d'être rappelé.

Nous mettrons bien évidemment cet article à jour dès que de nouvelles informations nous parviendrons.