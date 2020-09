Nvidia veut contrôler les commandes de RTX 3080 pour bloquer les bots et les revendeurs eBay

Quelques minutes après sa sortie officielle, la GeForce RTX 3080 de Nvidia a pratiquement disparu des catalogues, chez la plupart des grands détaillants - y compris sur la propre boutique en ligne de Nvidia. Une razzia qui agace quelque peu le constructeur.

Les bots et les revendeurs tiers ont en effet débarqué comme une invasion de sauterelles sur toutes les pages produits RTX 3080 (aussi bien la Founders Edition que les modèles custom) et ont dévalisé les stocks limités des boutiques en ligne, un peu partout dans le monde.

RTX 3080 day.Amazon has no search results.Newegg is down. BestBuy is out of stock before the “Add to Cart” button even ever worked. I’ve had it in my cart 3x and when I checkout it says “out of stock”.You’d think companies would be prepared for this.PS5 too. So dumb...September 17, 2020