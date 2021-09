Comment regarder les Emmys Awards 2021 en direct ?

Lumières, caméra, action ! Les Oscars de la télévision américaine s’apprêtent à couronner les séries dramatiques, les sitcoms, les téléfilms, les talk-shows ou les émissions de télé-réalité les plus populaires de la saison précédente. Après les célébrations virtuelles de l'année dernière, la 73e édition des Emmy Awards devrait être plus animée que jamais. Organisée en direct de Los Angeles, découvrez comment suivre en direct ces remises de prix légendaires du petit écran.

Emmy Awards 2021 : où et quand ? Date : Lundi 20 septembre, à partir de 1h50 du matin (heure française)

Lieu : Staples Center, Los Angeles, Etats-Unis

Diffusé sur : SérieClub (France)

Regardez partout : essayez le meilleur VPN du moment 100% sans risque

En tête des favoris, The Mandalorian regroupe un nombre impressionnant de 24 nominations. La première série originale issue du Marvel Cinematic Universe, WandaVision, arrive juste derrière avec 23 nominations. Enfin, cette année encore, The Handmaid's Tale occupe le podium avec 21 nominations.

Il faudra aussi compter sur quelques titres acclamés par la critique, tels que les productions HBO (disponibles sur OCS) Lovecraft Country, Mare of Easttown et I May Destroy You qui feront face à celles de Netflix (The Crown, Le Jeu de la dame). Le succès s’avère plus incertain pour des outsiders comme Falcon et le Soldat de l’Hiver (Disney+), Ted Lasso (Apple TV+), Perry Mason (OCS) ou encore The Boys (Amazon Prime Video).

(Image credit: Emmy)

Et les nommés sont...

Meilleure série dramatique

The Boys

Les Chroniques de Bridgerton

The Crown

The Handmaid’s Tale

Lovecraft Country

The Mandalorian

Pose

This Is Us

Meilleure comédie

Black-ish

Cobra Kai

Emily in Paris

Hacks

The Flight Attendant

La Méthode Kominsky

Pen15

Ted Lasso

Meilleur acteur dans une série dramatique

Regé-Jean Page, Les Chroniques de Bridgerton

Sterling K. Brown, This Is Us

Billy Porter, Pose

Jonathan Majors, Lovecraft Country

Matthew Rhys, Perry Mason

Josh O’Connor, The Crown

Meilleure actrice dans une série dramatique

Emma Corrin, The Crown

Olivia Colman, The Crown

Uzo Aduba, In Treatment

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Jurnee Smollett, Lovecraft Country

MJ Rodriguez, Pose

Meilleur second rôle masculin dans une série dramatique

Michael K. Williams, Lovecraft Country

John Lithgow, Perry Mason

Tobias Menzies, The Crown

O-T Fagbenle, The Handmaid’s Tale

Max Minghella, The Handmaid’s Tale

Bradley Whitford, The Handmaid’s Tale

Giancarlo Esposito, The Mandalorian

Chris Sullivan, This Is Us

Meilleure second rôle féminin dans une série dramatique

Aunjanue Ellis, Lovecraft Country

Gillian Anderson, The Crown

Helena Bonham Carter, The Crown

Emerald Fennell, The Crown

Madeline Brewer, The Handmaid’s Tale

Ann Dowd, The Handmaid’s Tale

Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale

Samira Wiley, The Handmaid’s Tale

Meilleur acteur dans une comédie

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Anthony Anderson, Black-ish

Michael Douglas, La Méthode Kominsky

William H. Macy, Shameless

Kenan Thompson, Kenan

Meilleure actrice dans une comédie

Aidy Bryant, Shrill

Jean Smart, Hacks

Allison Janney, Mom

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Meilleur second rôle masculin dans une série comique

Carl Clemons-Hopkins, Hacks

Kenan Thompson, SNL

Bowen Yang, SNL

Brett Goldstein, Ted Lasso

Brendan Hunt, Ted Lasso

Nick Mohammed, Ted Lasso

Jeremy Swift, Ted Lasso

Paul Reiser, La méthode Kominsky

Meilleure second rôle féminin dans une série comique

Hannah Einbinder, Hacks

Aidy Bryant, SNL

Kate McKinnon, SNL

Cecily Strong, SNL

Juno Temple, Ted Lasso

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Rosie Perez, The Flight Attendant

Meilleure mini-série ou téléfilm

I May Destroy You

Mare of Easttown

Le Jeu de la dame

The Underground Railroad

WandaVision

Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm

Paul Bettany, WandaVision

Hugh Grant, The Undoing

Ewan McGregor, Halston

Lin-Manuel Miranda, Hamilton

Leslie Odom Jr., Hamilton

Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm

Kate Winslet, Mare of Easttown

Michaela Coel, I May Destroy You

Anya Taylor-Joy, Le Jeu de la dame

Elizabeth Olsen, WandaVision

Cynthia Erivo, Genius: Aretha

Meilleure second rôle féminin dans une mini-série

Phillipa Soo, Hamilton

Renee Elise Goldsberry, Hamilton

Jean Smart, Mare of Easttown

Julianne Nicholson, Mare of Easttown

Moses Ingram, Le Jeu de la dame

Kathryn Hahn, WandaVision

Meilleur second rôle masculin dans une mini-série

Daveed Diggs, Hamilton

Jonathan Groff, Hamilton

Anthony Ramos, Hamilton

Paapa Essiedu, I May Destroy You

Evan Peters, Mare of Easttown

Thomas Brodie-Sangster, Le Jeu de la dame

Meilleur talk-show

Conan

The Daily Show With Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live !

Last Week Tonight With John Oliver

The Late Show With Stephen Colbert

Meilleure émission de télé-réalité

The Amazing Race

Nailed It !

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Voice

Sur quelle chaîne regarder les Emmy Awards 2021 en France ?

Comme en 2020, SérieClub diffusera l’intégralité de la cérémonie le 20 septembre, à partir de 1h50 du matin. La chaîne TV est disponible gratuitement sur certaines des offres FAI Free (canal 56) et SFR (canal 59), ou encore via le bouquet Orange (canal 81).

Vous pouvez également obtenir SérieClub en souscrivant à Canal+ avec engagement de deux ans et option TV+ incluse (gratuite pendant deux mois).

Vous résidez actuellement en dehors des contrées françaises ? Vous serez probablement géo-bloqué(e) sans possibilité d’accéder à votre compte RMC Sport. Si tel est le cas, nous vous recommandons d’utiliser un service VPN pour lever cette limitation. Ce réseau privé virtuel est un logiciel qui vous permet d'accéder au contenu de votre pays d'origine en toute légalité.

Nous avons testé l’offre exhaustive des meilleures plateformes VPN et nous certifions aujourd’hui la place d'ExpressVPN comme leader de ces derniers. C’est le VPN idéal pour visionner la cérémonie de par sa facilité de prise en main et ses options de sécurité multiples. Garanti ou remboursé sous 30 jours, il vous propose enfin 3 mois GRATUITS lorsque vous souscrivez à un abonnement annuel. Une promo immanquable !

Après l’avoir installée, lancez l'application VPN et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur en France puis rendez-vous sur la plateforme de votre choix - comme MyCanal - et saisissez vos identifiants (ou inscrivez-vous). Il ne vous reste plus qu’à rester éveillé(e) pour une nuit (ou une journée selon votre fuseau horaire) de folie.

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.