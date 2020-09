L’écran de la future OnePlus Watch affole les analystes

OnePlus a bien l’intention de se développer en dehors du marché des smartphones, pour porter sa croissance à un niveau supérieur. Le terrain des montres connectées est d’ailleurs en passe d’accueillir son nouveau challenge.

Jusqu'à présent, la seule information disponible sur la première montre intelligente OnePlus se résumait à un statut (« en développement ») et à une fenêtre de lancement vague - comprendre au cours du second semestre 2020. Une nouvelle fuite confirme aujourd’hui son existence et nous donne quelques indices sur son design.

Leakster Max J, informateur actif autrefois à l'origine des rumeurs les plus fiables concernant les OnePlus 8 et OnePlus Nord, déclare que la OnePlus Watch disposera d’une conception circulaire avec un écran tout rond.

Many dont seem to understand it so I clarify it. The Watch is circular. WOTCH https://t.co/HkevfvMfgTSeptember 10, 2020

Parmi les suppositions les plus crédibles, nous devrions voir la montre OnePlus fonctionner sur le système d'exploitation Wear OS de Google, avec une surcouche personnalisée Oxygen en complément. Nous prévoyons également qu'elle sera alimentée par la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon Wear 4100, qui apporte des améliorations significatives en termes de performances et d'efficacité. C'est peut-être ce qui explique la prudence du constructeur avant de présenter officiellement son prochain produit.

Au début de l'année, Oppo a également dévoilé sa première smartwatch, dont beaucoup pensaient qu'elle servirait de base à la montre OnePlus. Cependant, le cadran rond, évoqué ici, s’inspire plutôt des montres Vivo ou Realme à venir.

Plus beaucoup à attendre

On ne sait toujours pas quand la OnePlus Watch sera officiellement dévoilée, mais elle pourrait bien arriver plus tôt que prévu. Le cas le plus probable est qu'elle partagera la scène avec la OnePlus 8T dans un mois environ.

À l'horizon, nous avons également le OnePlus Nord Lite et probablement aussi une paire d'écouteurs sans fil True Wireless moins chère.

Outre les smartphones, OnePlus fabrique désormais des téléviseurs et des produits audio. Rappelons-nous que, dans le passé, la société s’est également risquée à concevoir des drones et des tablettes avant de revenir à son activité principale : les smartphones. La One Plus Watch changera-t-elle la donne ?