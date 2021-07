OnePlus Nord 2 annoncé avec des spécifications prometteuses mais peu de surprises

OnePlus a enfin dévoilé son dernier et tant attendu milieu de gamme, le OnePlus Nord 2. En vérité, la société a passé les deux dernières semaines à présenter le téléphone, avec des annonces qui laissaient présager qu'il n'y aurait pas une énorme quantité de surprises lors du lancement officiel.

Néanmoins, ce qui est présenté est très prometteur. Le OnePlus Nord 2 dispose d'un écran AMOLED 1080 x 2400 de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. En ce qui concerne la puissance, il est doté de la puce MediaTek Dimensity 1200-AI, qui, selon la société, offre des performances CPU 65% plus rapides et des performances GPU 125% meilleures que le OnePlus Nord original.

Du côté de l'appareil photo, on retrouve un capteur principal de 50 Mpx f/1,88 (que vous retrouverez également sur la gamme OnePlus 9), couplé à un capteur ultra-angle de 8 Mpx f/2,25, une caméra mono de 2 Mpx f/2,5, et un capteur selfie de 32 Mpx f/2,45. La vidéo peut être filmée en qualité pouvant aller jusqu'à 4K à 30fps, et OnePlus affirme également avoir amélioré le mode nuit sur l'appareil photo, afin que vous puissiez obtenir des clichés utilisables même lorsqu'il fait vraiment sombre.

Chargement rapide et prix de milieu de gamme

Quant à la batterie, elle est de 4 500 mAh, et elle prend en charge la charge rapide de 65W, qui, selon OnePlus, est assez rapide pour faire passer le Nord 2 de zéro à 100% en seulement 30 minutes.

Pour compléter les spécifications, il y a un scanner d'empreintes digitales intégré à l'écran, deux haut-parleurs stéréo, le support 5G et Android 11 - avec une promesse de deux mises à jour majeures du système d'exploitation et de trois ans de mises à jour de sécurité.

Le OnePlus Nord 2 sera disponible dès le 28 juillet à partir de 399 euros pour un modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et de 499 euros pour la version de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

En plus du stockage et de la RAM, vous serez également en mesure de choisir la couleur du téléphone, avec des modèles Gray Sierra, Blue Haze, et Green Wood tous disponibles.