Nvidia a-t-elle réellement annulé la sortie de la RTX 3070 Ti ?

La Nvidia GeForce RTX 3070 Ti nourrit régulièrement le flux des rumeurs depuis le lancement de la série Ampere en septembre 2020. Mais, c’est aujourd’hui que la carte graphique de milieu de gamme fait le plus de bruit médiatique.

Une fuite récente, propagée par le magazine allemand GameStar, signale la mise en rayon prochaine d’un PC gamer Lenovo Legion T7 équipé d'une Nvidia GeForce RTX 3070 Ti - avec 16 Go de VRAM, soit le double de ce que l'on trouve sur la RTX 3070 existante.

Le passage à 16 Go GDDR6 est nouveau, bien que pas nécessairement surprenant. Oui, c'est plus que tous les autres GPU Ampere, sauf le RTX 3090, reste que Team Green a déjà adopté une approche similaire lorsqu'elle a annoncé le RTX 3060 lors du CES 2021. Cette carte graphique a été introduite avec 12 Go de VRAM GDDR6, en énonçant en parallèle les limites du bus mémoire 192 bits de par cette décision.

Lorsque la RTX 3070 Ti a été évoquée en octobre 2020, Nvidia réagissait à la présentation de l'AMD Radeon RX 6800. Elle devait initialement inclure 10 Go de VRAM avec un TGP de 320 W (puissance graphique totale). Si la dernière information partagée par GameStar est authentique, les plans semblent avoir changé depuis.

Plus de RAM

Si la Nvidia GeForce RTX 3070 Ti est lancée avec un pool de 16 Go de mémoire GDDR6, cela pourrait marquer un renouveau stratégique de la part de Nvidia, avec des spécifications techniques revues et corrigées pour les futures cartes graphiques de la gamme Ampere. La Nvidia GeForce RTX 3080, par exemple, est livrée avec ce qui pourrait être considéré comme la VRAM minimale de la série.

Nous avions entendu dire en octobre dernier que les éditions RTX 3070 16 Go et RTX 3080 20 Go, encore à l’état de rumeurs, avaient été annulées. Et pourtant, cette nouvelle spéculation leur redonne un brin de vie.

Lorsque vous observez l’ultime génération de GPU Nvidia, il s’avère quelque peu étrange que le GPU gaming phare possède moins de VRAM que le GPU le plus faible de la série. Nous n'avons évidemment pas encore testé le RTX 3060, mais il est pratiquement certain que le RTX 3080 va en faire les frais - même avec cette mémoire tampon plus élevée.

D'un point de vue purement marketing, le fait de présenter la GeForce RTX 3080 avec moins de VRAM qu'une carte graphique deux fois moins chère donne l'impression d'obtenir un produit moins premium. Aussi - et c'est de la pure spéculation de notre part mais -, si la Nvidia GeForce RTX 3070 Ti voit réellement le jour, nous ne serions pas surpris que la RTX 3080 de 20 Go soit ressuscitée.

Compte tenu de la pénurie actuelle, il faudra tout de même se montrer patient pour tester un jour ces GPU potentiels.