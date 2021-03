Deux nouveaux iMacs annoncés par la mise à jour de macOS Big Sur ?

La dernière mise à jour de macOS - Big Sur 11.3 - a récemment été déployée pour l’ensemble des développeurs partenaires d’Apple… et elle semble inclure des références à des modèles iMac non commercialisés. La production de plusieurs modèles d'iMac - dont l'iMac Pro - étant annoncée comme abandonnée, les rumeurs vont bon train sur la sortie imminente de nouveaux ordinateurs tout-en-un Apple.

Comme l'a découvert 9to5Mac, les dénominations 'iMac21,1' et 'iMac21,2' apparaissent dans la bêta développeurs de Big Sur, et elles pourraient correspondre aux prochains iMac 21,5 et 27 pouces, dont les noms de code sont aujourd’hui J456 et J457. Nous n'en savons pas beaucoup plus pour le moment, mais la fuite d'un potentiel processeur M1X suggère que les ordinateurs bénéficieraient d'une augmentation de leurs performances en passant par la puce maison d’Apple, ici optimisée, et non plus par une configuration Intel.

Selon les analystes les plus proches de la firme de Cupertino, nous devrions obtenir davantage de détails sur ces futurs iMacs en avril, via un événement virtuel qui serait aussi bien dédié à de nouveaux iPads (y compris l'iPad Air 5) qu’aux ordinateurs en question.

Qu'attendre des nouveaux iMacs ?

Les iMacs actuels d'Apple restent deux des meilleures machines Apple en 2021, même si leur mise à niveau se fait languir depuis l’an dernier.

Bien que nous ayons adoré la montée en gamme 4K de l'Apple iMac 21,5 pouces de 2019, il n'a pas été à la hauteur de nos attentes - ou de son prix. Espérons qu'Apple offrira à son successeur de meilleures spécifications dès le départ, sans faire de compromis sur son écran très apprécié.

L'Apple iMac 27 pouces sorti en 2020 montre qu'Apple peut pousser loin ses mises à jour. Ses composants internes ont reçu un bon coup de pouce et pour ceux qui travaillent à domicile, les améliorations de la webcam et du micro s’avèrent plus que bienvenues. En ignorant les problèmes qui affligent la plupart des ordinateurs Apple - comme l'impossibilité de les upgrader soi-même - le seul bonus dont nous aimerions impérativement bénéficier aujourd’hui est l’ajout de quelques ports Thunderbolt supplémentaires.

Nous devrons attendre encore un peu qu'Apple dévoile ses prochains iMac pour connaître avec certitude leur fiche technique. Vous serez bien entendu avertis en temps et en heure.