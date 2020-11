Nouveau MacBook Air (2020) : tout ce que nous savons sur le futur ordinateur portable M1 d’Apple

Apple a dévoilé le nouveau MacBook Air (2020) lors de la conférence virtuelle One More Thing du 10 novembre dernier. Même si nous avions déjà testé un MacBook Air inédit en début d'année, ce modèle mis à niveau bouleverse totalement le parc d’ordinateurs portables de la société. En effet, contrairement aux éditions précédentes, le nouveau MacBook Air (2020) abandonne le processeur Intel au profit de la puce ARM Apple M1.

Selon la firme de Cupertino, cette puce personnalisée permettra au nouveau MacBook Air (2020) d'être plus performant et d’augmenter considérablement la durée de vie de sa batterie.

Toutes les applications que vous exécutez habituellement sous macOS continueront d’être pilotées habilement par la puce M1, grâce à une certaine magie logicielle. Le nom du tour ? Rosetta 2, un émulateur qui prend en charge toutes les applications conçues pour les processeurs Intel et les adapte pour répondre pleinement à l’architecture ARM.

Apple affirme que le nouveau MacBook Air est trois fois plus rapide que les autres ordinateurs portables de sa catégorie, mais aussi plus véloce que 98% des ordinateurs portables vendus au cours de l'année dernière. Son moteur neural est neuf fois plus réactif que celui du précédent MacBook Air, et son SSD est jusqu'à deux fois plus rapide grâce au M1 et à la dernière technologie flash.

En outre, la puce M1 générant moins de chaleur, il n'a pas besoin de ventilateur - ce qui le rend totalement silencieux. En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, nous savions que le nouveau processeur « Apple Silicon » serait plus économe en énergie, il n'est donc pas surprenant que ce MacBook Air enregistre le plus important niveau d’autonomie de toute la gamme. Comptez jusqu'à 15 heures de navigation web, ou jusqu'à 18 heures de lecture vidéo. Selon Apple.

La configuration comprend également un écran Retina de 13 pouces, avec reconnaissance faciale. Vous souhaitez en savoir plus sur cet ordinateur portable prometteur ? Lisez ce qui suit.

Le nouveau MacBook Air (2020) en résumé

Qu'est-ce que c'est ? Le dernier MacBook Air 13 pouces d'Apple

Le dernier MacBook Air 13 pouces d'Apple Quand sortira-t-il ? Les précommandes sont ouvertes depuis le 10 novembre, pour une livraison dès le 17 novembre

Les précommandes sont ouvertes depuis le 10 novembre, pour une livraison dès le 17 novembre Combien coûtera-t-il ? Son prix de départ est de 1 129 €

Les précommandes du nouveau MacBook Air (2020) ont été lancées simultanément à sa présentation, le 10 novembre dernier. L’ordinateur portable fin et léger sera toutefois livré - et disponible en boutique - à partir du mardi 17 novembre.

Pour quel prix ? Vous pouvez vous procurer le nouveau MacBook Air (2020) pour 1 129 €. Il existe également une édition premium avec une capacité de stockage plus importante et un GPU plus puissant, le tout facturé à 1 399 €.

Les configurations mis à disposition sont les suivantes :

MacBook Air avec puce Apple M1, GPU 7 cœurs, 8 Go de RAM et SSD 256 Go : 1 129 €

MacBook Air avec puce Apple M1, GPU 8 cœurs, 8 Go de RAM et SSD 512 Go : 1 399 €

À titre de comparaison, le MacBook Air précédent a été commercialisé plus tôt cette année au prix de 1 199 €, tandis que celui de 2019 coûtait 1 249 €. Apple baisse ses prix, sans les casser pour autant.

Caractéristiques techniques du nouveau MacBook Air (2020)

Apple a également dévoilé les configurations détaillées du nouveau MacBook Air (2020). Celle de base comprend une puce Apple M1, avec un CPU 8 cœurs et un GPU 7 cœurs, ainsi qu'un « moteur neural » à 16 cœurs. Vous disposerez en outre de 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go, plus un écran Retina 13 pouces avec True Tone. La technologie biométrique Touch ID est incluse, de même que le Magic Keyboard et le trackpad Force Touch. Côté connectivité, l’appareil octroie deux ports Thunderbolt/USB 4 ultra-rapides.

Il existe également une version un peu plus avancée. Elle délivre toujours la puce Apple M1 cette fois dotée d'un CPU 8 cœurs et d'un GPU 8 cœurs. Ce noyau supplémentaire pourrait faire une différence notable dans les performances graphiques - Apple a promis que ce MacBook Air sera capable de jouer à des titres récents, ce que les anciennes éditions ne pouvaient pas vraiment dispenser. Cette version dispose enfin de 8 Go de RAM et de 512 Go de stockage, nous retrouvons les mêmes écran Retina avec True Tone, Touch ID, le Magic Keyboard et son trackpad, ainsi que les deux ports Thunderbolt.