Ces écouteurs sans fil True Wireless sont encore moins chers qu'un Apple AirTag

Lorsque les JLab GO Air ont été présentés au cours du salon CES 2020, ils ont imposé une nouvelle référence tarifaire sur le marché des écouteurs sans fil d’entrée de gamme. Aujourd'hui, la marque audio américaine est de retour pour abaisser davantage cette norme de prix avec les JLab GO Air POP, un successeur encore moins cher des Air qui coûtaient - oui, c’est impressionnant - seulement 39,99 €.

Aujourd’hui, vous pouvez acheter la nouvelle génération des écouteurs True Wireless de JLab pour 20 $ (près de 17 €). Même les Apple AirTags sont à ce jour plus onéreux (comptez 35 € l’unité).

Ne vous attendez pas à ce que les GO Air POP rivalisent avec les AirPods Pro ou les Beats Studio Buds en termes de qualité sonore - leurs prédécesseurs étaient, après tout, au mieux bon marché et vifs - mais les derniers écouteurs de JLab offrent suffisamment de fonctionnalités pour mériter votre attention.

Économiques mais audacieux

Par exemple, vous bénéficiez de commandes tactiles compatibles avec iOS et Android, d'une double connexion (permettant d'utiliser chaque écouteur indépendamment), d'une autonomie de 32 heures incluant le bonus du boîtier de charge - ce qui est plus que la plupart des concurrents haut de gamme, soit dit en passant - et d'un indice IPX4 qui leur garantit de résister à la sueur provoquée par vos sessions running ou sportives en général.

JLab affirme également que les GO Air POP s’avèrent 15% plus petit et 40% plus léger que leurs prédécesseurs, et qu'ils constituent le modèle le plus discret de la marque à ce jour. Cette taille minuscule se reflète également dans leur boîtier de chargement, plus petit qu'un porte-clés de voiture (il ressemble au boîtier des AirPods Pro).

(Image credit: JLab)

Les GO Air POP se veulent en outre des plus seyants. Disponibles en cinq couleurs audacieuses - lilas, rose, ardoise, sarcelle et un noir subtil -, ils portent merveilleusement l’appellation “pop”.

Comme tous les produits sans fil de JLab, les GO Air POP sont couverts par une garantie de 2 ans, soit le double de la garantie habituelle pour des produits similaires. De plus, si vous perdez un écouteur, JLab affirme qu’un remplacement est possible à prix réduit (moins de 20 $ donc).

Il n'y a pas encore d'information officielle sur le prix des écouteurs en France et dans le monde entier, mais à 20 $ aux États-Unis, on peut s'attendre à un chiffre de l'ordre de 20 €. Cela vaut la peine de les considérer, même s'ils ne sont pas susceptibles d'embraser vos oreilles.

Les écouteurs JLab GO Air POP sont disponibles depuis le 3 août sur le site américain de la marque.