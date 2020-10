Chargez votre Nintendo Switch tous les six mois ou vous pourriez l'endommager - voici pourquoi

Quand avez-vous chargé votre Nintendo Switch pour la dernière fois ? Si cela fait plus de quelques mois, vous devriez peut-être lui redonner un peu de jus dès que possible.

Le service clients de Nintendo of Japan - via son compte Twitter - vient en effet de conseiller aux propriétaires de la console hybride de « recharger leur batterie tous les six mois ». Ceci afin d'éviter qu’elle ne devienne « hors service si elle n'a pas été chargée ou utilisée depuis trop longtemps ».

L’absence prolongée d’alimentation peut s’avérer critique pour la durée de vie d’une batterie. Et pas seulement sur les consoles Nintendo, le problème est inhérent à l’ensemble des produits intégrant une batterie rechargeable. Nous avions constaté un problème similaire avec les consoles PSP de Sony qui refusaient de s’allumer après plusieurs mois d’inactivité.

Pas de panique si vous utilisez votre Switch régulièrement ou si vous la laissez toujours branchée sur son dock. Cependant, les utilisateurs d’une Nintendo Switch Lite, qui auraient tendance à l’oublier plus que de raison dans leur chambre ou sur la commode du salon, devraient prendre note de l’avertissement et redémarrer une partie d’Animal Crossing: New Horizons. Par exemple.

Les nouveautés Nintendo qui dépoussiéreront votre console

Bonne nouvelle au passage : la mise à jour 1.5.0 du jeu vient de sortir et vous permettra de préparer la plus grande fête d’Halloween avec vos amis, le 31 octobre prochain. Au menu : l’ajout de multiples skins, costumes et accessoires pour sortir de la routine automnale.

Si vous ne jurez que par les classiques Nintendo, Super Mario 3D All-Stars est disponible depuis le 18 septembre. Un pack qui vous invite à relancer Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy sur votre Switch, quand bon vous semble.

Nintendo a enfin annoncé la sortie prochaine d’Hyrule Warriors: Age of Calamity, une préquelle de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. A découvrir le 20 novembre, en attendant quelques news supplémentaires de Breath of the Wild 2.

Via Destructoid