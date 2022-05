Windows 11 : l'échec de la dernière mise à jour bloque plusieurs applications antivirus

La dernière mise à jour de Windows 11 met à mal l’exécution continue de certains produits antivirus et de sécurité déployés par Trend Micro, vient d’indiquer l’éditeur concerné.

Cela concerne un certain nombre de solutions de sécurité pour entreprises, mises en place par Trend Micro, et les dommages sont causés par la mise à jour optionnelle pour Windows 11 (et Windows Server 2022) qui vient d'être publiée - à savoir le patch KB5014019.

Bleeping Computer (opens in new tab) a repéré que KB5014019 provoque un bug de compatibilité avec le composant User Mode Hooking (UMH) de certains produits Trend Micro. Et cela perturbe leurs outils de protection conçus contre les ransomwares. Ce, de manière inquiétante.



Les produits Trend Micro concernés sont les suivants : Worry-Free Business Security Advanced 10.0, Worry-Free Business Security Services 6.7, Apex One 2019, Apex One as a Service 2019, Deep Security 20.0, Deep Security 12.0.

Un correctif en cours d'élaboration

Même si vous utilisez l'une des solutions de sécurité susmentionnées, vous n'êtes pas nécessairement affecté par la mise à jour Windows 11 en question. Trend Micro observe qu'il s'agit d'un "problème potentiel" pour ceux qui installent la mise à jour, et non d'un problème définitif. Mais tout de même, il reste clairement risqué d'exécuter ce patch.

La bonne nouvelle, c'est que les mises à jour anticipées comme KB5014019 demeurent facultatives et encore en phase de test, donc vous n'êtes pas obligé de les installer. Si vous possédez et exécutez l'une des offres de Trend Micro concernées, nous vous conseillons de ne pas installer le patch problématique et d'attendre la mise à jour définitive (et testée) qui devrait s’avérer disponible dès le mois prochain. Celle-ci devrait se montrer exempte de toute anomalie.

En effet, l'entreprise de sécurité note : "Trend Micro étudie actuellement ce problème afin de le résoudre avant que le correctif optionnel de Windows ne devienne obligatoire".

En attendant, si vous avez installé KB5014019 et que vous êtes affecté par ledit bug, vous pouvez simplement supprimer la mise à jour pour le moment, et contacter le service d'assistance de Trend Micro pour obtenir de l'aide si nécessaire.