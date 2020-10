Ces deux téléviseurs Sony sont mis à jour aujourd’hui pour accueillir la future PS5

Deux téléviseurs Sony de la gamme 2020 sont actuellement mis à jour pour préparer le lancement de la PS5 le 19 novembre prochain. Cette réactualisation ajoute pléthore d’innovations technologiques pour porter à leur apogée tous les futurs jeux PS5.

Le Sony Z8H (un téléviseur 8K haut de gamme) et le Sony XH90 (un téléviseur 4K de milieu de gamme) ont été mis à jour le 14 octobre. Tous les autres téléviseurs Sony devraient suivre le même chemin cette semaine. Un calendrier exigeant pour délivrer tous les avantages du standard HDMI 2.1, dès le jour 1 de la console. A noter que celui-ci sera avancé aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou encore en Corée du Sud, où les joueurs devraient recevoir la dernière PlayStation le 12 novembre.

Le HDMI 2.1 permet de bénéficier d'un certain nombre de fonctionnalités clés pour le jeu, notamment une fréquence de rafraîchissement variable, qui réduit la latence de l’affichage et adoucit les mouvements en modifiant plus efficacement le framerate pendant vos parties.

L'attrait de la PS5 réside en grande partie dans sa puissance accrue, et vous constaterez que les consoles actuelles sont plus performantes, même sans ces fonctions supplémentaires.

Vous n'avez pas de TV ? C’est sans doute le moment parfait pour acquérir l’un des derniers modèles Sony et vous mettre à niveau avant l’arrivée de la PS5 – si vous prévoyez d’en acheter une. Le Sony Z8H, malgré ses spécifications 8K, reste un écran relativement cher - comptez entre 6990 € pour le 75 pouces et 9990 € pour le 85 pouces. C’est néanmoins une alternative plus abordable que le Q950TS de Samsung, aujourd’hui.

De son côté, le Sony XH90 4K n'est surpassé que par le XH95. Disponible à un prix de départ très raisonnable de 1 299 € pour la plus petite version (55 pouces), la série est équipée d'un traitement de l'image amélioré, d'une gradation locale complète et d'algorithmes de mise à l'échelle extrêmement complexes. Les normes d'image et de son Dolby, Vision et Atmos, sont également prises en charge. Si vous avez le budget requis pour un téléviseur de cette taille, vous devez absolument l’essayer (et l’adopter).

