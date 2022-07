Mauvaise nouvelle pour les fans de Sea of Thieves : le lancement de la saison 7 est repoussé au mois d'août

Rare a annoncé un léger retard sur le début de la saison 7 de Sea of Thieves afin de garantir la qualité et d'éviter les problèmes.

L'annonce a été faite dans un billet de blog sur le site officiel de Sea of Thieves. Dans ce billet, le producteur exécutif Joe Neate explique que la nature ambitieuse de la mise à jour de la saison 7 signifie qu'"il y a beaucoup de travail caché à faire en arrière-plan" et que le "vaste éventail de nouvelles statistiques à suivre" a "nécessité un partenariat complexe entre nos équipes de jeu, d'interface utilisateur et de services pour lui donner vie."

"Au fur et à mesure que nous nous rapprochions de la date de sortie initialement prévue", écrit Neate dans le post, "il est devenu évident que les choses arrivaient plus vite que nous le souhaitions et qu'il y avait un risque réel de ne pas livrer la qualité et le niveau de finition que nous attendons, ainsi que de mettre une pression excessive sur l'équipe pour que tout soit prêt." En conséquence, la sortie de la saison est repoussée au 4 août.

La date de lancement initiale de la saison 7 était le 21 juillet, donc la repousser au 4 août n'est qu'une question de quelques semaines d'attente supplémentaires. Cependant, Neate reconnaît dans son message que la saison 6 "a été très longue" puisqu'elle a commencé en mars de cette année.

"Nous comprenons que cela sera décevant pour ceux d'entre vous qui attendent avec impatience cette mise à jour, écrit-il, et nous apprécions votre patience face à ce changement."

Neate termine le post en disant que le développement d'un jeu en service direct comme Sea of Thieves est "toujours un voyage où nous apprenons de nouvelles choses chaque jour", ajoutant "nous croyons que la décision de décaler cette sortie est tout à fait appropriée pour vous offrir la meilleure expérience possible, tout en nous assurant que nous continuons à travailler de manière saine et durable."

Que nous réserve la saison 7 ?

Lorsqu'elle arrivera, la saison 7 de Sea of Thieves introduira de nouvelles fonctionnalités importantes dans le jeu, qui avaient déjà été annoncées en juin dernier lors de la présentation de Xbox et Bethesda.

La fonctionnalité phare est le "Captaincy", qui, comme son nom l'indique, vous permettra de devenir un capitaine à part entière de votre propre navire. Cela implique d'acheter le navire, de lui donner un nom et de le personnaliser selon vos goûts. C'est la première fois qu'un système de propriété de navire permanent est mis en place dans le jeu.

Le mois d'août et la saison 7 verront également apparaître la prochaine aventure du jeu, A Hunter's Cry, le 18 août. Il s'agira de la sixième aventure du jeu, mais il n'y a pas encore eu beaucoup de révélations à son sujet - nous attendons plus de détails à l'approche de cette date.

Sea of Thieves peut être joué sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et sur PC. Le jeu est également disponible sur Xbox Game Pass.