Loki sur Disney Plus : date de sortie, bande-annonce, personnages, spoilers, interactions avec le MCU et plus encore

En novembre 2018, Disney a annoncé son intention de créer une série reposant sur le personnage charismatique de Loki. Pour enrichir le catalogue de productions Marvel et, par la même occasion, celui du service de streaming Disney Plus. Trois ans après, nous nous rapprochons enfin de la date de sortie de la série prévue en juin 2021.

En se concentrant sur le destin laissé en suspens du fourbe dieu nordique, également demi-frère de Thor, la série Loki veut explorer une toute nouvelle ligne temporelle dans le MCU et répondre à la question que tout le monde se pose : où a disparu le « Loki du passé » après avoir fui Tesseract en main dans Avengers: Endgame ? La fiction est décrite par Disney comme un "polar", il est donc certain qu'elle sera un peu différente de ce à quoi nous sommes habitués jusqu’à présent - mais nous sommes ravis et impatients de retrouver le Dieu de la ruse sur le devant de la scène.

Loki comptera six épisodes, chacun d'entre eux durant entre 45 et 55 minutes. Il ne s'agit que d'un fragment de la gigantesque Phase IV du MCU, à découvrir en salles et sur Disney Plus. Celles-ci s’est ouverte avec les séries WandaVision et Falcon & Le Soldat de l’Hiver, actuellement disponibles en streaming.

Nous vous relayons ci-dessous tout ce que nous savons à ce jour sur la série Loki, notamment sa date de sortie, son casting, ses bandes annonces et sa place au sein du MCU.

Loki en résumé

(Image credit: Marvel/Disney)

Bande-annonce de Loki : découvrez les premières images de la série

Nous n'avons pu visionner qu'une seule bande-annonce de Loki jusqu'à présent, mise en ligne par Disney en avril dernier. Elle nous permet de faire connaissance avec Mobius M. Mobius (Owen Wilson), un membre de l'Autorité des variations temporelles qui occupe visiblement le second rôle principal dans la série.

Précédemment, Loki a fait forte impression dans un teaser diffusé pendant le Super Bowl. On pouvait y croiser notre super-méchant faisant la promesse de "réduire ce monde en cendres".

L'histoire de Loki : à quels coups de théâtre nous attendre ?

Attention : le chapitre qui va suivre contient des spoilers sur Avengers: Endgame.

Ceux qui ont regardé Avengers: Endgame se souviennent peut-être qu'au cours des sauts dans le temps engagés par la super-équipe, Tony Stark, Steve Rogers et Bruce Banner reviennent sur la bataille de New York en 2012. Leurs actions dans cette scène ont pour conséquence d’aider Loki - le Loki du premier film Avengers – à s’échapper avec la Pierre de l'Espace, logée dans le Tesseract. Une ligne de temps alternative est alors créée.

La série Loki suivra donc le dieu de la malice dans cette chronologie parallèle. Tom Hiddleston a confirmé que le programme répondra à des questions cruciales soulevées dans Avengers: Endgame :

"Dans les années qui ont suivi la sortie d’Avengers: Infinity War et d’Avengers : Endgame, deux questions m'ont été fréquemment posées par les fans : Loki est-il vraiment mort ? Et quel est le pouvoir de Loki avec le cube cosmique entre les mains ? La série va répondre à ces deux énigmes."

Plus récemment, les spectateurs les plus assidus pensent également avoir repéré une Avenger dans la bande-annonce : Natasha Romanoff, alias Black Widow. Faites-vous une idée par vous-même avec la capture d'écran (floue) ci-dessous.

(Image credit: Disney Plus/Marvel Studios)

La vidéo montre Loki en train de manipuler le passé. En effet, il est fortement suggéré qu'il se cache derrière l’identité du légendaire criminel DB Cooper, réputé pour avoir subtilisé 200 000 dollars en 1971 avant de disparaître après avoir sauté d'un avion en plein vol. Cela explique sans doute comment Loki se retrouve entre les mains de l'Autorité des Variations Temporelles, qui, dans les comics Marvel, s'occupe de remettre de l’ordre dans les différentes lignes temporelles du multivers fictif. Mobius M. Mobius, le personnage d'Owen Wilson, est membre de cette dernière, tout comme un personnage encore anonyme interprété par l'actrice Gugu Mbatha-Raw.

Dans une interview accordée à MTV, Hiddleston a déclaré que dans la série, Loki "rencontrera des adversaires plus redoutables encore que les Avengers". On ne sait pas dans quelle mesure les agents de l’Autorité des Variations Temporelles TVA représenteront le « big bad » de la série.

Il est bon de rappeler que ce ne sera pas le Loki que nous avons vu évoluer au cours des différents films Avengers et Thor. Celui-ci a connu un destin funeste sous les mains de Thanos. Ce Loki « bis » appartient au blockbuster Avengers de 2012.

Loki devrait se construire comme un polar chapitré, avec une bonne dose de comédie. Après tout, le showrunner de la série est aussi le scénariste phare de Rick et Morty, Michael Waldron. Tandis que Kate Herron, croisée aux commandes de Sex Education, s’occupera de la réalisation.

En dehors de ce que nous avons appris dans la bande-annonce, les événements de la série et sa place dans la phase 4 restent un mystère. Kevin Feige a déclaré que la série télévisée sera liée au futur film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dont la sortie est prévue en 2022.

Waldron participera aussi à l’écriture de la suite de Doctor Strange. Attendez-vous donc à des liens étroits entre les deux projets Marvel, le tout sur fond de Multivers.

Le casting de Loki : qui est impliqué dans la série ?

(Image credit: Marvel/Disney)

Il est confirmé depuis longtemps que Tom Hiddleston reprendra le rôle phare de Loki. Un rôle qu'il incarne depuis le premier film Thor sorti en 2011. Comme nous l'avons mentionné, nous savons également qu'Owen Wilson prêtera ses traits à Mobius M. Mobius de l'Autorité des Variations Temporelles.

Hormis ses deux acteurs clés, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Sasha Lane, Wunmi Mosaku et Richard E. Grant seront tous cités dans les crédits, sans que nous ne connaissions à ce jour les personnages qu’ils interpréteront. Il a de même été rapporté (via Deadline) que Jamie Alexander pourrait reprendre son rôle de Lady Sif, mais rien d'officiel n'a encore été annoncé.

Une saison 2 pour Loki ?

Loki ne se limiterait pas à une seule saison d’après les derniers bruits de couloir. Le scénariste de Loki, Michael Waldron, vient apparemment de signer un gros contrat avec Disney, conduit en janvier 2021. Selon une indiscrétion de Deadline, cela inclurait sa participation sur une potentielle saison 2 de Loki - et sur un nouveau film Star Wars produit par Kevin Feige.

Alors que les séries Disney Plus / Marvel se définissent en tant que mini-séries limitées, Loki pourrait se poursuivre plus loin dans le temps.