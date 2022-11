L'iPhone 15 Pro pourrait être équipé de boutons haptiques pour le réglage du volume et le verrouillage

L'iPhone 15 est encore loin, mais nous avons déjà entendu de nombreuses rumeurs circuler à son sujet. La dernière en date est une prédiction d'un analyste selon laquelle les modèles Pro seront dotés de commandes tactiles, des boutons haptiques, qui ne bougent pas physiquement et intégrés à la même place, au niveau du boîtier du téléphone.

C'est ce qu'affirment les analystes de Barclays Blayne Curtis et Tom O'Malley, en se basant en partie sur les commentaires du PDG de Cirrus Logic, John Forsyth (via MacRumors (s'ouvre dans un nouvel onglet)). Cirrus Logic fournit déjà une partie de la technologie haptique qui se trouve dans les iPhones actuels.

La société a mentionné que de nouveaux composants seraient commercialisés au cours du second semestre de l'année prochaine, ce qui - quelle coïncidence ! - correspond au moment où Apple sortira de nouveaux iPhones Vous comprenez donc pourquoi les gens font le rapprochement.

Cliquez ou tournez

Ces boutons utilisent des vibrations pour donner l'impression à l'utilisateur qu'ils appuient sur un bouton, même s'ils ne bougent pas réellement, comme avec les trackpads des nouveaux modèles de MacBook, et le bouton home des récents téléphones iPhone SE.

Cela confirme une prédiction faite par le célèbre analyste d'Apple, Ming-Chi Kuo, en octobre dernier. Il pense également que les iPhone 15 Pro et Pro Max (si c'est bien le nom qu'ils porteront) seront dépourvus de boutons physiques, même si ces derniers seront apparemment toujours présents sur les modèles iPhone 15 moins chers.

Nous devrions en avoir le cœur net en septembre 2023. L'utilisation de boutons haptiques à semi-conducteurs améliorerait la résistance à l'eau et réduirait les risques de défaillance mécanique, même si, bien entendu, la sensation de clic n'est pas aussi satisfaisante (du moins à notre avis).

Analysis: Pro goes Pro-er

Au cours des deux dernières années, nous avons vu Apple ajouter de plus en plus de fonctionnalités aux iPhones de niveau Pro pour en faire des options plus attrayantes - et avec l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, ils disposaient en fait d'un processeur plus rapide pour la première fois.

Il semblerait que cette tendance va se poursuivre l'année prochaine, ce que nous entendons depuis un certain temps. Elle pousse les consommateurs vers les modèles les plus chers, et signifie que les éditions standard peuvent être produites à moindre coût.

Les rumeurs précédentes laissent supposer que l'iPhone 15 Pro, lancé l'année prochaine, serait équipé de 8 Go de RAM ainsi que d'une caméra périscopique. Il y aura bien sûr un tout nouveau processeur, très probablement le A17 Bionic (tandis que le A16 sera utilisé dans l'iPhone 15 standard).

Il a également été question d'un iPhone 15 Ultra, qui pourrait remplacer l'iPhone 14 Pro Max dans la gamme de l'année prochaine. Cela permettrait de différencier encore plus les modèles disponibles - et serait sans doute assorti d'un prix élevé.