L'iPhone 15 Pro Max devrait recevoir des améliorations majeures - et un nouveau nom

Le lancement de l'iPhone 14 appartient maintenant au passé, et l’attention du marché se tourne déjà vers la prochaine génération iPhone 15, attendue pour 2023. Une source bien placée a prédit que l’iPhone 15 Pro Max allait recevoir quelques améliorations majeures pour le distinguer davantage de l'iPhone 15 standard.

Cette prédiction émane de Ming-Chi Kuo (opens in new tab), analyste habituellement fiable sur les produits d’Apple, qui affirme que la société va acter "une plus grande différenciation entre l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 standard", afin de stimuler les commandes de ses appareils mobiles les plus coûteux.

De plus, ajoute Kuo, il y aura un plus grand écart entre les caractéristiques techniques de l’iPhone 15 Pro et celles de l'iPhone 15 Pro Max, qu’il n’y a de différences entre l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Cette plus grande segmentation devrait entraîner une augmentation des ventes du smartphone le plus haut de gamme (et donc des bénéfices), d’après Kuo.

L'iPhone 15 Ultra remplacerait l’iPhone 14 Pro Max

Pour l'instant, nous ne disposons d’aucun autre détail sur les différences en question. Nous n’attendons rien de surprenant pour autant : selon certaines rumeurs, la série iPhone 15 suivra l'exemple des iPhone 14 en dotant les modèles Pro de nouvelles puces, tandis que les modèles standard embarqueront probablement la puce A16 Bionic.

C'est aussi le cas cette année : l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max sont équipés du nouveau processeur A16 Bionic, tandis que l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus conservent une version modifiée du processeur A15 Bionic qui équipe tous les iPhone 13.

Nous pourrions également découvrir une nouvelle dénomination l'année prochaine : Mark Gurman (opens in new tab) de Bloomberg, qui a de bons antécédents en matière de prévisions, laisse entendre que l'iPhone 15 Pro Max pourrait bien s’appeler iPhone 15 Ultra. Afin de le différencier davantage du reste de la gamme.

Apple doit diversifier toujours plus sa gamme

De l’eau a coulé sous les ponts depuis l'époque où Apple se contentait de lancer un unique iPhone par an. Aujourd'hui, nous sommes habitués à recevoir plusieurs modèles, dans plusieurs configurations, tandis que les anciens modèles restent en vente comme options plus abordables. En parallèle, nous pouvons même compter sur l'iPhone SE, de nouveau mis à jour en 2022.

Proposer un choix plus large de smartphones permet à Apple de séduire un plus grand nombre d’acheteurs potentiels, déjà fidèles de la marque, ou de détourner ceux qui utilisent un smartphone Android. Dans cette optique, il est logique qu'Apple souhaite différencier encore davantage ses appareils dans les années à venir.

Ce que nous avons vu cette année, avec les modèles Pro dotés d'un meilleur processeur et de l'île dynamique, est le début d’une nouvelle ère.

Les consommateurs ne se plaindront pas beaucoup du fait qu'il existe une plus large sélection d’iPhones, disponibles dans plusieurs gammes de prix. Néanmoins, cela rend le choix du bon appareil plus complexe. La vitesse du processeur, la taille de l'écran, les options de couleur, l'autonomie et bien d'autres éléments doivent être pris en compte.

Nous pouvons nous attendre à voir beaucoup plus de fuites et de rumeurs autour de l'iPhone 15 dans les mois à venir.