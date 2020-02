Les Powerbeats 4 révélés : à quoi ressemblent-ils ?

Apple pourrait être sur le point de produire les Powerbeats 4 de la marque Beats. C’est du moins ce que nous dévoile une demande déposée auprès de la Commission fédérale américaine des communications (FCC). Le descriptif présente une paire d'écouteurs sans fil appelée « Power Beats Wireless ». Et elle ressemble furieusement aux Powerbeats 3.

Parmi les caractéristiques mises en avant, nous notons une batterie, un microphone et une antenne intégrés, un port Lightning pour la recharge, des LED rouges et blanches, ainsi que des commandes tactiles visibles et destinées à augmenter ou baisser le volume. Le prototype est doté de grands crochets d'oreille et d'un câble reliant les deux oreillettes.

Bien qu'Apple n'ait pas encore confirmé l'existence des Powerbeats 4, et encore moins leur date de sortie, il est possible que ceux-ci soient présentés en même temps que le futur casque supra-auriculaire d’Apple. Probablement avant l’été.

Des écouteurs sans fil parfaits pour la course à pied ?

Selon nos confrères de MacRumors, il semble que la firme de Cupertino se soit inspirée des écouteurs True Wireless Powerbeats Pro pour concevoir son prochain modèle. Si leurs spéculations sont avérées, les Powerbeats 4 disposeront de crochets plus incurvés que leurs prédécesseurs. Un élément qui a contribué au succès des Powerbeats Pro, leur conférant un ajustement parfait sur l’oreille. Avec une tenue résistante à n’importe quel parcours de course à pied.

Croquis des nouveaux écouteurs déposés auprès de la FCC (Image credit: Apple)

Les Powerbeats 4 seraient également livrés avec la puce H1 que l’on retrouve dans les AirPods 2, les nouveaux AirPods Pro et les PowerBeats Pro. En plus de vous permettre de déclencher Siri vocalement, elle offre aux écouteurs Apple une connectivité ultra-rapide et une meilleure autonomie que les AirPods d'origine.

En attendant plus d’informations de la part d’Apple, le dépôt de la FCC constitue un excellent indicateur sur la chaîne de production du produit. A priori, il sortirait de la phase de pré-production sous peu. Et pourrait donc être mis à la disposition du public dans quelques mois.