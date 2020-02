Le premier casque supra-auriculaire sans fil d’Apple lancé en juin ?

Selon Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste qui prédit toutes les sorties Apple depuis 2012, la firme de Cupertino serait sur le point de sortir son tout premier casque supra-auriculaire sans fil. Une annonce qui pourrait avoir lieu pendant l’Apple Worldwide Developers Conference (WWDC), en juin prochain.

A noter que Kuo avait déjà parié sur le lancement d’un casque supra-auriculaire Apple en 2018. Pendant que la compagnie travaillait sur les Airpods 2.

Que pouvons-nous attendre du futur casque Bluetooth Apple ?

Baptisé Apple StudioPods, ce casque potentiel serait avisé d’intégrer la puce H1, produite en interne et déjà embarquée dans les écouteurs True Wireless Airpods 2 et PowerBeats Pro. Mini par sa taille, elle se révèle un atout maxi pour optimiser la connectivité ainsi que l’autonomie de l’appareil et l’activation vocale par le classique mais néanmoins efficace « Dis Siri ».

En terme de qualité acoustique, nous devrions nous rapprocher des ultimes supra-auriculaires de la famille Beats, à l’instar des Beats Solo Pro. Sans doute le meilleur casque audio proposé par la marque à ce jour, avec une scène sonore plus naturelle et équilibrée.

Bien sûr, si on ne risque pas de retrouver le niveau de réduction de bruit du Sony WH-1000XM3, il va sans dire que cette option demeure indispensable pour rejoindre les meilleurs casques et écouteurs sans fil de l’année.

Enfin, comme beaucoup, nous aimerions retrouver le design minimaliste d’Apple, tout en finesse et légèreté. Et sans détail encombrant… tel que les tiges des Airpods de première et seconde générations. Le magazine allemand Curved a publié quelques illustrations conceptuelles du StudioPods, vous pouvez en admirer une ci-dessous. Cette conception mixe la simplicité de l’enceinte Apple Homepod et l’élégance des casques Beats. Vous imagineriez-vous sur la plage, avec son arceau vissé sur votre tête ?