La Reine des Neiges 2 : quand le film d’animation Disney sortira-t-il sur Disney Plus ?

Les abonnés résidant aux Etats-Unis, jeunes et moins jeunes, sont aux anges : La Reine des Neiges 2 sera diffusé sur la plateforme américaine de Disney Plus dès le 26 juin prochain. Un ajout au catalogue du nouveau service de streaming qui a été repéré sur Reddit. Tandis que Disney Plus Australie a, de son côté, dévoilé officiellement l’arrivée du film d’animation - dans sa zone géographique - le 31 juillet. Et en France ?

Nous n’avons pas encore de communication officielle mais il vous faudra faire preuve d’une extrême patience. Disney Plus est en effet soumis ici au principe de la chronologie des médias. Celui-ci impose au distributeur de respecter un délai compris entre 17 et 30 mois de la sortie en salles à la diffusion en ligne. La Reine des Neiges 2 étant sorti en salles en novembre 2019, il vous sera impossible de le visionner sur la plateforme SVOD avant avril 2021.

La Reine des Neiges 2 sera probablement un énorme succès populaire pour le service de streaming. Il s’est en effet imposé comme le troisième film le plus rentable de 2019 avec 1,449 milliard de dollars généré au box-office international. Juste derrière deux autres productions Disney : Avengers: Endgame et Le Roi Lion (l’adaptation live).

Pour les plus impatient(e)s, La Reine des Neiges 2 sortira au format DVD, Blu-Ray et VOD le 31 mars. Soit une semaine après le lancement officiel de Disney Plus en France.

Que regarder sur Disney Plus en attendant ?

Si Elsa et Anna ne figureront pas parmi les VIP de l’inauguration de Disney Plus dans nos contrées, vous ne vous ennuierez pas pour autant. Le catalogue Disney accueillera plus de 500 films et 350 séries. Dont des fictions inédites comme la série Star Wars : The Mandalorian. Ou celles associées au Marvel Cinematic Universe : The Falcon and The Winter Soldier, attendue en août et WandaVision pour décembre.

La Reine des Neiges sera également disponible au lancement, ainsi que le spectacle live La bûche de Noël du château d’Arendelle.

L'attente est longue, mais Disney Plus reste un service SVOD assez bon marché, avec un abonnement de 6,99 € par mois. Si vous êtes déjà abonné(e) au pack Canal Plus Ciné / Séries, il vous est même offert gracieusement. Un nouveau catalogue à ne pas rater, particulièrement si vous avez des enfants.