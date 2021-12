La future Google Pixel Watch s’annonce comme le tracker Fitbit next-gen que nous attendions éperdument

Google prévoit de lancer sa première smartwatch maison l'année prochaine, selon des sources internes - et il pourrait s'agir d'un modèle Fitbit très performant.

Business Insider, à l’origine de ce scoop, affirme qu'il n'y a actuellement aucune volonté de Google d’imputer le logo Fitbit sur la future montre connectée, pour autant d'autres indices suggèrent le contraire. Plus important encore, une source proche du dossier, qui s'est adressée à The Verge, laisse entendre que la smartwatch (dont le nom de code est actuellement Rohan) coûterait plus cher que la gamme actuelle des appareils Fitbit - une comparaison étrange à faire s'il n'y a aucun lien.

Le prix moyen des appareils Fitbit les plus récents s’élève à 250 €, il ne serait donc pas étonnant de voir la montre Google très attendue (et visiblement haut de gamme) afficher une facture plus salée.

Une vraie smartwatch Fitbit

Tout d'abord, un peu de contexte. Google a annoncé l'acquisition de Fitbit il y a un an, puis a finalisé l'opération début 2021. Les deux entreprises ont gardé le silence sur les détails du partenariat pendant plusieurs mois, mais lors de la convention Google IO 2021 en mai, elles ont révélé mutuellement quelques développements intéressants.

Tout d'abord, Google a annoncé que certaines fonctionnalités de Fitbit seraient intégrées sous Wear OS. Wear OS dispose déjà d'une application de fitness, mais la société a expliqué qu’elle ajouterait des fonctionnalités telles que l’obtention de trophées lorsque vous atteignez un ou plusieurs objectifs. Ce rapprochement Fitbit / Wear OS pourrait aussi vous permettre de synchroniser vos données santé et fitness en toute transparence avec l'application Fitbit (très pratique si vous voulez passer d'un gadget à l'autre).

Plus intéressant encore, le PDG de Fitbit, James Park, évoque la collaboration des deux entreprises sur le développement d’une smartwatch Fitbit "premium" fonctionnant sous Wear OS.

(Image credit: Google)

Il s’agirait d’une grande évolution pour Fitbit. Bien que les gammes Sense et Versa soient annoncées comme des smartwatches, elles sont beaucoup plus limitées que les Apple Watch, Samsung Galaxy Watch ou Ticwatch Pro. Non seulement elles incluent des puces moins puissantes et moins de stockage interne, mais il n'y a qu'une petite sélection d'applications tierces disponibles dans la Fitbit Gallery - et presque toutes celles qui sont proposées constituent des services de remise en forme ou de simples jeux.



En bref, bien qu'elles soient excellentes pour analyser votre état physique au jour le jour, la Versa 3 et la Sense ne se veulent pas aussi polyvalentes qu'une "vraie" smartwatch. Vous ne pouvez certainement pas les utiliser pour répondre à des e-mails ou naviguer à l'aide de Google Maps. Jusqu'à présent.

Prendre une longueur d'avance

Le lancement imminent d'une smartwatch Fitbit expliquerait également pourquoi la société a consacré tant d'efforts et d'investissements à enrichir son service d'abonnement payant au cours des derniers mois.

Fitbit Premium a fait l'objet d'importantes mises à jour en 2021, avec l’ajout de nouveaux contenus telles que des séances de méditation guidée avec Deepak Chopra, des séances d'entraînement narrées par Will Smith et un score d’aptitude quotidienne qui vous indique l'énergie dont vous disposez pour la journée à venir. Sleep Animals est une autre nouvelle fonctionnalité à venir, et offrira des conseils personnalisés pour aider à améliorer votre récupération nocturne en fonction de vos schémas et habitudes de sommeil.

Nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses pour le moment, mais le fait de regrouper tout ce contenu premium avec une smartwatch de marque Fitbit pourrait rendre la proposition beaucoup plus tentante... et donner à la montre de Google une longueur d'avance sur ses rivaux comme l'Apple Watch, qui exige un paiement mensuel distinct pour son service Apple Fitness Plus.

Nous garderons un œil attentif sur le projet Rohan, et nous vous apporterons de nouvelles informations dès que nous en aurons. De son côté, Fitbit divulgue rarement de détails sur ses futurs produits longtemps à l'avance, mais des visuels du Fitbit Charge 5 et du Fitbit Ace 3 sont apparus avant leur lancement. Il est donc possible que des détails supplémentaires apparaissent avant toute annonce officielle.