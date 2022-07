La fonctionnalité de la PS5 que nous attendions depuis le lancement est enfin là

Sony ajoute enfin la prise en charge de la résolution 1440p sur la PS5. Mais vous ne pourrez l'essayer que si vous êtes inscrit au programme bêta de la PS5.

De nombreux propriétaires de PS5 attendaient avec impatience le support 1440p depuis le lancement de la console. Et bien qu'elle ne soit actuellement disponible que dans le cadre du programme bêta de la PS5, Sony a confirmé son intention de déployer cette fonctionnalité à l'échelle mondiale "plus tard cette année".

Parmi les autres nouveautés ajoutées à la bêta, citons les gamelists créées par les joueurs et un menu permettant de comparer l'audio stéréo et 3D. Une variété de nouvelles fonctionnalités sociales ont également été ajoutées. Celles-ci incluent des demandes de partage d'écran et des notifications pour les jeux que vous pouvez rejoindre. Dans l'ensemble, il s'agit d'une mise à jour de la bêta de PS5 assez substantielle.

Si vous êtes inscrit au programme bêta de la PS5, vous pouvez vous rendre dans les paramètres de votre console pour régler la résolution sur 1440p.

Dans le menu Paramètres, allez dans "Écran et vidéo", puis dans le sous-menu "Sortie vidéo". Sous " Résolution et fréquence ", sélectionnez " Résolution ", puis 1440p dans le menu déroulant.

Si vous n'êtes pas sûr que votre écran prenne en charge la résolution 1440p, vous pouvez sélectionner " Test 1440p output " dans le même menu. Si le test s'affiche correctement, vous pouvez commencer.

(Image credit: Sony)

Pourquoi le 1440p est important sur PS5 ?

La résolution 1440p est plus qu'un simple compromis entre la HD et la 4K. Certains des meilleurs jeux de la PS5 prennent en charge une résolution native de 1440p, comme Final Fantasy 14. Lorsque ces jeux sont joués sur un écran 1440p, ils apparaissent beaucoup plus nets. C'est particulièrement vrai pour les petits écrans 1440p. (Si vous souhaitez passer d'un téléviseur à un moniteur, voici les meilleurs moniteurs pour la PS5).

Ce qui est tout aussi agréable, c'est que les jeux dont la résolution native est de 4K peuvent être sous-échantillonnés en 1440p. Dans ce cas, vous pouvez bénéficier d'un taux de rafraîchissement plus élevé et d'un traitement anticrénelage qui crée une image globalement plus lisse et permet d'éliminer les arêtes vives ou irrégulières des objets 3D.

Malheureusement, Sony semble avoir manqué une occasion clé avec son 1440p. Le paramètre de résolution ne fonctionnera pas avec PS5 VRR, une autre fonctionnalité très attendue qui a été ajoutée il y a quelques mois. C'est d'autant plus déconcertant que VRR est compatible avec les paramètres de résolution 1080p et 4K sur la console. Espérons que ce problème sera résolu d'ici à ce que la résolution 1440p soit déployée pour les propriétaires de PS5 dans le monde entier.

En fin de compte, nous sommes heureux que le support 1440p soit enfin sur PS5, même si c'est dans une capacité limitée pour le moment. Il s'agit d'une fonctionnalité dont les consoles Xbox série X|S disposent depuis leur lancement, et son omission sur la PS5 nous a toujours laissés perplexes. Heureusement, c'est une chose en moins pour laquelle Sony doit rattraper son retard. Ou du moins, ce sera le cas lorsque la phase de bêta-test sera terminée.