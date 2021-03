La bande-annonce de Star Wars: The Bad Batch annonce de superbes caméos

The Bad Batch est la prochaine série animée qui se déroulera dans l'univers de Star Wars. À un mois de sa sortie sur Disney Plus, les fans ont eu droit à une nouvelle bande-annonce. Si elle ne dure que deux minutes, les images diffusées fournissent un nombre impressionnant de détails sur l’intrigue, ainsi que quelques caméos surprenants.

Dans cette vidéo, nous observons la Clone Force 99 être soumise à divers tests sur ce qui semble la planète Kamino - la terre d'origine des clones -, ordonnés par le Grand Amiral Tarkin. La tension monte et pourrait amener l’escadron à quitter l’Empire.

Comme le montre la bande-annonce, la Clone Force 99 serait également amenée à faire équipe avec des personnages de Star Wars déjà croisés auparavant. Citons entre autres le jeune rebelle Saw Gerrera - que l’on retrouvera interprété à l’âge adulte par Forest Whitaker, dans Rogue One: A Star Wars Story - et Fennec Shand, qui prendra une place importante au générique de The Mandalorian et prochainement sur celui de The Book of Boba Fett. Cette dernière, de nouveau incarnée par Ming-Na Wen, disposerait d’un rôle de premier ordre ici.

Nous faisons de même connaissance avec un enfant mystérieux, sans aucun détail supplémentaire sur son identité, ni sur le rôle qu’il jouera au sein de la mythologie. Beaucoup de théories circulent à son actif sur Reddit, certains avançant qu’il s’agirait de la magistrate Morgan Elsbeth, grande ennemie d’Ahsoka Tano vue dans la saison 2 de The Mandalorian, d’autres penchant pour le dernier clone créé par l’Empire. Il faudra probablement attendre la sortie de The Bad Batch, le 4 mai prochain, pour avancer sur la résolution de ce mystère.

Qui sont les Bad Batch ?

La Clone Force 99, aussi appelée "The Bad Batch", représente un escadron de clones défectueux. Régulièrement mis sur la touche, ils sont employés pour mener les missions de terrains dont personne ne veut.

Ces têtes brûlées sont apparus pour la première fois dans la saison 7 d’une autre série animée Star Wars, The Clone Wars. Leur chef, Hunter, possède des sens aiguisés qui font de lui un excellent traqueur. A ses côtés, Crosshair est un sniper qui adore jouer du blaster, Wrecker illustre une brute dotée d'une force incommensurable, reste Tech, prodige de la mécanique qui leur sauvera plus d’une fois la mise. Par la suite, le gang sera rejoint par Echo, un clone enlevé par l'armée séparatiste et soumis à des expériences traumatisantes - il tente d’oublier celles-ci dans la Clone Force 99.

Il semble que la galaxie Star Wars ait encore beaucoup d’histoires à nous livrer et celle(s) de la Bad Batch se révèle on ne peut plus intrigante.