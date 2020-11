iPhone 13 : les coques MagSafe pourraient faire du prochain smartphone d'Apple un monstre de puissance

La gamme iPhone 12 vient d’introduire la technologie MagSafe, dispensée dans des accessoires soignés tels que des coques, des portefeuilles et des chargeurs sans fil. Dans un avenir plus ou moins proche, MagSafe pourrait également inclure un nouveau système de refroidissement pour éviter toute surchauffe des smartphone Apple les plus puissants. Et l’iPhone 13 en serait le premier « cobaye » idéal.

Un brevet récemment déposé par Apple décrit un projet de coque magnétique disposant d’une couche de refroidissement pour siphonner la chaleur du téléphone porteur. Lorsque celui-ci détecte la coque, via champ magnétique ou par le biais d'un signal RFID / NFC, le système d’exploitation peut décider d’augmenter le seuil de température maximale et libérer plus de puissance.

(Image credit: Apple / USPTO)

A l’heure actuelle, il ne s'agit que d'un brevet, avec de nombreuses variantes sur le fonctionnement requis de la coque. Nous n’avons aucune certitude quant au fait qu’Apple l'intégrera dans un modèle futur, la firme de Cupertino adoptant depuis longtemps une philosophie du produit consistant en des appareils autonomes et inaltérables. Néanmoins, une telle innovation ouvrirait pour l’iPhone 13 et/ou ses successeurs des perspectives intéressantes.

Les capacités de MagSafe promettent beaucoup

Au-delà des coques et des chargeurs sans fil, Apple mise énormément sur le développement d’accessoires tiers embarquant MagSafe, à l’image de trépied ou encore de manettes de jeux.

Le modèle évident de cette technologie est le Moto Mod de Motorola, un gadget qui a permis de concevoir des enceintes, appareils photo et batteries supplémentaires pour les smartphones Moto Z. Avec un succès moindre hélas, en partie parce que ces Mods imposaient une taille de smartphone unique. MagSafe est bien plus souple car, ici, l’accessoire ne se clipse que sur la partie centrale de l’iPhone 12. Ce qui signifie que nous pourrions voir, au cours des futures générations de smartphones Apple, un catalogue de produits originaux qui n’entraveront pas la conception de l’iPhone.

Moto Z4 avec ses Moto Mods (Image credit: Future)

Plus intéressante est la possibilité d'étendre les performances de l'iPhone en externalisant essentiellement son refroidissement à une coque ou à un accessoire encore plus impliqué. Dans le brevet, Apple reconnaît les limites de ses téléphones à se refroidir eux-mêmes, ce qui pourrait entraîner la défaillance des composants en faisant fondre les différentes soudures et circuits intégrés.

Les meilleurs smartphones gaming ont introduit leurs propres solutions pour supporter la chaleur additionnelle causée par leurs performances - comme les chambres de refroidissement géantes et les conducteurs en feuilles de graphène du Razer Phone 2 et de l'Asus ROG 3. Les téléphones ROG ont recours à des ventilateurs externes clipsables depuis des années. Cette solution Apple n'est pas seulement une idée nouvelle, c'est une possibilité pour chaque téléphone mobile de dépasser les limites du facteur de forme. D'autres marques seraient donc amener à l’imiter, si elle venait à voir le jour.