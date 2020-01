iPhone 12 : date de sortie, prix, écran, photo… toute l’actualité et les fuites sur le nouveau fleuron d’Apple

Si le 11 Pro a sauvé les meubles, nous pouvons le confirmer aujourd’hui : l’iPhone 11 n’a pas galvanisé les foules. Un design sans surprise, un processeur et un module photo modestement mis à jour, nous avons sans doute connu l’édition la plus passable du catalogue mobile Apple. Aussi l’iPhone 12 se doit de regagner la popularité flétrie de la firme de Cupertino.

La bonne nouvelle, c’est que les rumeurs enflantes sur l’iPhone 12 concordent sur un point : il s’agira d’une véritable (r)évolution. Prise en charge de la 5G, nouvelles caméras, écran OLED avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, batterie puissante… si chaque spécification énoncée se vérifie, Apple reviendrait enfin sur le devant de la scène. Poussant en même temps la concurrence à aller toujours plus loin dans l’innovation mobile.

Vous attendez de pied ferme le nouvel iPhone ? Nous aussi ! Et de ce fait, nous compilons régulièrement les dernières actualités, fuites et rumeurs concernant le prochain champion d’Apple. Vous pouvez les parcourir ci-dessous. Ainsi que nos réflexions sur les éléments indispensables que devra incorporer ce premier porte-étendard Apple, dans une nouvelle décennie résolument nomade.

Mise à jour : Il semble de plus en plus probable qu'Apple lancera quatre modèles différents d'iPhone 12, cette année. Au fil de notre analyse, découvrez en quoi et comment ils pourraient différer.

Les premières infos sur l'iPhone 12

Aucune date de sortie officielle n’a encore été annoncée par Apple. Cependant, la société est réglée comme un métronome pour tout ce qui a attrait au lancement de ses produits. Chaque nouvel iPhone est révélé pendant la seconde semaine de septembre, généralement au milieu de celle-ci. Il en va ainsi depuis des années et ça n’est pas prêt de changer. La date du 8 septembre 2020 est donc déjà cochée sur notre calendrier, attendons de voir si elle se précise. Attention : pour leur commercialisation en France, il faudra patienter 10 jours de plus.

Le prix de lancement de l’iPhone 12 pourrait s’aligner sur celui du 11. Même si le coût des composants est aujourd’hui plus important, principalement à causes des taxes Trump sur les importations chinoises, Apple ne sera pas touchée par ces dernières. En outre, la société dirigée par Tim Cook semble miser sur des prix plus compétitifs pour fidéliser sa clientèle. Comme le démontre le prix de l’abonnement à Apple TV+.

iPhone 11 pro (Image credit: Future)

Pour rappel, l’iPhone 11 à été lancé à 809 € dans sa version 64 Go, 979 € pour la version 256 Go. Si un iPhone 12 Pro voit également le jour, il devrait être commercialisé à partir de 1160 €. Contre 1660 € pour un modèle 12 Pro Max de 512 Go.

A l’instar de sa date de lancement, Apple n’a pas non plus confirmé la dénomination du nouvel iPhone. Certains experts ont longtemps pensé qu’il s’agirait d’un autre iPhone 11 baptisé « 11S ». Mais nous savons désormais qu’Apple veut en finir avec la marque 11 et assurer un réel renouveau.

Le surnom d’« iPhone 2020 » se glisse de plus en plus dans les conversations de spécialistes High-Tech, tout comme l’étiquette de « New iPhone ». Il y a toutefois fort à parier que la continuité marketing l’emportera et que l’iPhone 12 restera l’« iPhone 12 ».

Design de l'iPhone 12

Plusieurs hypothèses se font entendre sur le prochain design de l’iPhone. Entre autres, qu’il pourrait revenir sur une conception plus carrée à l’image de l’iPhone 4. Et ce pour valoriser davantage son écran. Un objectif qui verrait aussi disparaître un élément peu apprécié par les aficionados d’Apple : l’encoche.

Deux alternatives seraient à l’étude : soit affiner la caméra frontale et la placer au bord du cadre, soit l’insérer directement sous l’écran. Une solution qui, à l’heure actuelle, intéresse grandement les marques chinoises telles qu’Oppo et Xiaomi. Apple leur grillera-t-il la politesse ?

iPhone 11 Pro (Image credit: TechRadar)

Une dernière fuite, à propos du design, suggère que l’iPhone 12 glisse également sous la dalle un capteur d’empreinte digitales. Une décision qui s’avérerait surprenante quand on sait que les ingénieurs de Cupertino se sont évertués à remplacer le déverrouillage digital par la reconnaissance faciale. Nous ne sommes pas convaincus qu’Apple aille si loin. Si cela se produit, nous nous attendons à ce que ce soit le modèle d'iPhone 12 le plus cher qui dispose de cette mise à niveau. Probablement l'iPhone 12 Pro Max.

Un nouvel écran pour l'iPhone 12 ?

L’écran de l’iPhone 12 (ainsi que du 12 Pro et du 12 Pro Max s’ils sont lancés simultanément) est bien parti pour être surexploité. Apple aurait donc envisagé de doubler son taux de rafraîchissement à 120 Hz. Une valeur déjà adoptée par les smartphones dits gamers comme l’Asus ROG Phone 2 ou les deux Razer Phone. Et qui, selon les rumeurs, devrait également concerner les futurs Samsung Galaxy S11 et OnePlus 8 Pro. Cette augmentation permettrait de rendre tous les usages de l’iPhone (applications et jeux mobiles, navigation internet, photo, vidéo) plus fluides.

iPhone 11 Pro (Image credit: TechRadar)

La taille d’écran pourrait également changer selon les analystes du marché. L’iPhone 12 standard conserverait les 6,1 pouces de l’iPhone 11, tandis que la version Pro passerait de 5,8 à 6,1 pouces et la Pro Max de 6,5 à 6,7 pouces. Un quatrième iPhone de type « Lite » pourrait, quant à lui, arborait un écran de 5,4 pouces pour se maintenir à un prix de lancement abordable.

Ultime prévision : chacun de ces iPhone abandonnerait la technologie LCD pour l’OLED. A l’exception de l’iPhone 12 Lite qui demeurerait fidèle à l’écran Retina. Apple devrait aussi recycler la technologie LTPO (Low Temperature Polycrystalline Oxide) de son Apple Watch Series 4, un procédé qui permet de consommer entre 5 et 15% d'énergie en moins.

Caractéristiques techniques et appareil photo de l’iPhone 12

L’autre technologie qui pourrait être saisie au vol par l’iPhone 12 est la 5G. Si son déploiement est annoncé en France entre 2022 et 2025, le reste du monde devrait commencer à expérimenter des débits mobiles prodigieux (de 100 Mb/s à 20 Go/s en débit descendant et sans latence) au cours de l’année 2020. Apple se mettrait à l’heure universelle en prenant en charge la 5G sur au moins trois des quatre modèles iPhone 12 potentiels.

Pour assurer le bon fonctionnement du modem 5G, Apple utiliserait un processeur amélioré et gravé en 5 nm : le A14 Bionic. Une puce qui aurait pour tâche majeure de réduire la consommation électrique de l’iPhone, sursollicitée par la 5G. La RAM, elle, atteindrait les 6 Go sur les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, soit 2 Go de plus que leurs prédécesseurs. L’iPhone 12 standard s’en tiendrait à 4 Go.

Côté photo, l'iPhone 12 disposerait d’un triple objectif, au moins pour les modèles standard et Pro. Le Lite compterait un objectif de moins sur la caméra dorsale. L’innovation viendrait d’une caméra supplémentaire, 3D et laser. Elle serait embarquée sur le verso de l’iPhone 12. Et sans doute des 12 Pro et 12 Pro Max.

Ce que nous voulons voir dans le nouvel iPhone

Apple a pris très peu de risques en commercialisant sa gamme d’iPhone 11. Nous nous montrons donc d’autant plus exigeants sur celle des iPhone 12 qui devra rattraper deux générations de retard. Sept changements cruciaux sont à envisager pour redevenir le numéro un du marché mobile.

1. Des options innovantes ET passionnantes

Cet iPhone 2020 doit être bon. Brillant. Mieux que prévu. Rendre réels des éléments que nous n’avons même pas imaginé en rêves. Il en va de l’ADN d’Apple, l’une des rares entreprises au monde à développer dans ses laboratoires des idées aussi farfelues que les Apple AR Glasses, les premières lunettes connectées qui remplaceront à terme… votre smartphone !

2. Un design sortant de l’ordinaire

iPhone 11 Pro (Image credit: TechRadar)

Jony Ive, le designer phare des produits Apple a quitté l’entreprise l’été dernier, après 30 ans de bons et loyaux services. Un départ qui fait écho à une conception stagnante depuis plusieurs générations d’iPhone. Si différentes fuites supposent un retour du cadre carré de l’iPhone 4, nous préférerions pour notre part un look inédit, avec une structure plus fine et un écran plus grand.

3. Manipuler un « smartscreen » avant de manipuler un smartphone

L’écran est aujourd’hui l’élément le plus impactant dans la décision d’achat d’un smartphone. Pour impressionner ses utilisateurs présents et futurs, Apple doit concevoir une façade totalement dédiée à l’écran. Et la façon la plus simple d’y parvenir est de déplacer la caméra frontale sous la dalle. Si la société à la Pomme finit par maîtriser ce procédé, elle pourra aussi inclure un capteur d’empreintes bien plus réactif que la reconnaissance faciale.

4. Un taux de rafraîchissement plus élevé

(Image credit: TechRadar)

Pour supporter cet écran plus large et plus actif, il convient d’augmenter son taux de rafraîchissement. La plupart des smartphones actuels, dont les iPhone 11, ont une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Certains, comme le Razer Phone 2, montent jusqu’à 120 Hz. Un taux qui assure une exécution plus fluide des applications logicielles et du module photo / vidéo. Qu’Apple s’aligne sur ce taux de rafraîchissement n’est pas exclu, celui-ci étant déjà opérationnel sur quelques modèles d’iPad Pro.

5. Une batterie de 4000 mAh

Avec la gamme iPhone 11, Apple a enfin daigné prioriser la durée de vie de ses batteries, passant le seuil de 3000 mAh. Une excellente initiative mais qui reste encore en dessous de la norme premium, à savoir des batteries de 4000 mAh. Les seules capables de procurer une autonomie confortable de deux jours sans recharge.

6. La prise en charge de la 5G

5G : Samsung vs Apple (Image credit: TechRadar)

Apple part avec une génération de retard sur la connectivité 5G. Samsung et OnePlus ayant déjà investi les lieux avec, respectivement, le Galaxy S10 5G et le 7 Pro 5G. Rien de nuisible dans la mesure où la couverture 5G est encore à l’étude dans la plupart des pays. Les iPhone de 2020 sont bien partis pour suivre le mouvement et c’est tant mieux.

7. Un prix (enfin) abordable

Apple semble entendre raison, depuis l’an dernier, sur une transformation plus équitable de sa politique de prix. Le premier tarif de lancement de l’iPhone 11 fut ainsi légèrement inférieur à celui de l’iPhone XR (809 € pour le premier, 855 € pour le second). L’iPhone 12 pourrait-il passer en-dessous de la barre symbolique des 800 € ? Nous le souhaitons, de même que nous espérons la sortie d’un iPhone 12 Lite au prix d’un milieu de gamme.