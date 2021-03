Nouvel iPad Air 5 : date de sortie, prix, fonctionnalités, ce que nous voulons voir

Avec le lancement de la quatrième génération de l'iPad Air en 2020, Apple a grandement marqué les esprits de ses fidèles. Mais l’évolution des tablettes iPadOS de milieu de gamme ne s’arrête pas là - et nous devrions pouvoir compter sur l’arrivée de l'iPad Air 5, peut-être un peu plus tard en 2021.

Les trois premières générations d'iPad Air avaient toutes un aspect assez similaire, l'iPad Air 4 a apporté un tout nouveau design bienvenu, transformant l’appareil en “iPad Pro Lite” - lui qui jusqu’ici était considéré comme un simple iPad “un peu plus grand”. L'iPad Air 2020 propose donc une conception moderne, une puissance de traitement supérieure et un capteur d'empreintes digitales monté sur le côté. Il lui manque toutefois certaines des caractéristiques de pointe qui font de l'iPad Pro la tablette la plus performante à ce jour.

Que pourrait donc apporter l'iPad Air 5 en supplément ? Une nouvelle mise à jour du design ? Une amélioration de l'écran ? Un capteur photo additionnel ? Les rumeurs concernant la tablette étant actuellement au point mort, nous ne savons pas encore quelle forme elle prendra. Nous pouvons cependant dresser une liste de ce à quoi nous aimerions découvrir au sein de la prochaine génération de tablettes d'Apple.

Dernières news Une source proche de la chaîne de production affirme qu'Apple lancera un nouveau modèle iPad Air en 2022, avec un écran OLED de 10,9 pouces.

Le nouvel iPad Air 5 en résumé

Qu'est-ce que c'est ? La nouvelle tablette Apple de milieu de gamme

La nouvelle tablette Apple de milieu de gamme Combien coûtera-t-elle ? Probablement autour de 669 €

Probablement autour de 669 € Quand sera-t-elle disponible ? Peut-être fin 2021 ou en 2022

(Image credit: TechRadar)

Apple respecte rarement un calendrier de sortie précis lorsqu’il s’agit de la gamme iPad Air, mais on peut au moins supposer que le lancement d'un nouveau modèle n'aura pas lieu avant octobre 2021. Un an après la commercialisation de l'iPad Air 4.

Toutefois, le prochain iPad Air pourrait être lancé plus tard, une source évoquant un modèle inédit en 2022. Si vous envisagez d'acheter une nouvelle tablette maintenant, alors l'iPad Air 4 sera probablement le dernier modèle Apple de cette série pendant un certain temps encore.

En termes de prix, l'iPad Air 4 coûte 669 € en contrepartie de 64 Go de stockage, les prix augmentant si vous désirez plus de stockage ou une connexion cellulaire. Les tarifs de l'iPad Air 5 devraient se situer dans la même fourchette.

Caractéristiques principales de l’iPad Air 5

Nous n'avons pas encore beaucoup entendu parler de l'iPad Air 5. Seule la source mentionnée ci-dessus fait état d’un nouvel iPad Air disposant d’un écran OLED de 10,9 pouces.

Cette taille d’écran est la même que celle de l'iPad Air 4, mais la technologie est différente - ce dernier embarquant une dalle LCD. Le passage à l'OLED pourrait entraîner une amélioration du contraste et des couleurs, entre autres mises à jour.

Cependant, comme nous ne possédons qu'une seule source à ce sujet, nous prenons cette information avec des pincettes pour l'instant. Et si cette tablette n'est pas lancée avant 2022, il est possible que cette technologie concerne plutôt un éventuel iPad Air 6.

Ce que nous voulons voir

Voici six éléments que nous aimerions évaluer sur le prochain modèle iPad Air.

Des capacités de stockage généreuses

(Image credit: TechRadar)

L'iPad Air 4 est vendu avec deux options de stockage : 64 Go, ce qui ne suffiront probablement pas à la plupart des utilisateurs, et 256 Go, une variante un peu plus chère.

La plupart des tablettes ont une capacité de 128 Go, ce qui convient à la majorité des usagers, et fonctionnent bien avec iCloud (ou l'outil de stockage de votre choix). Pour ceux qui ont encore besoin de stockage supplémentaire.

Nous souhaiterions voir l'iPad Air 5 arriver avec 128 Go de stockage, Apple abandonnant complètement l'option 64 Go. Cette dernière version pourrait convenir aux iPad d'entrée de gamme, mais il est peu probable qu'elle soit jamais suffisante pour les fidèles de l'iPad Air.

Un appareil photo amélioré

Nous avons critiqué l'appareil photo autonome de l'iPad Air 4, un capteur de 7 mégapixels qui n'était pas adapté aux appels vidéo, aux prises de vue autonomes ou à l'enregistrement vidéo en mode selfie.

En augmentant cette résolution à 10 ou 12 mégapixels, l'appareil photo serait plus utile. Mieux encore, il serait possible d'inclure le logiciel photo de l'iPhone.

Encore plus de choix de couleurs

Nous avons été heureux de voir Apple proposer l'iPad Air 4 avec une gamme de couleurs très variée. Nous avons notamment apprécié l'ajout des teintes pastel.

Nous désirerions que l'iPad Air 5 soit semblable à celui-ci, avec davantage d’options de couleurs. L'iPhone XR et l'iPhone 12 sont disponibles dans de superbes couleurs vives, et nous serions curieux de les découvrir sur le nouvel iPad Air.

(Image credit: Apple)

Une batterie plus endurante

La batterie de l'iPad Air 4 peut durer environ 10 heures sur une seule charge. Ce chiffre est similaire à celui offert par la majorité des iPads ; 9 à 12 heures est la moyenne citée régulièrement pour une utilisation générale. Si vous employez votre iPad pour regarder des films au lit ou travailler en plein air de temps en temps, cette durée est tout à fait acceptable.

Cependant, si vous êtes un créatif utilisant votre iPad pour tourner des vidéos, un homme d'affaires qui essaie de travailler sur un vol long courrier ou un parent qui cherche à divertir ses enfants pendant un long trajet en voiture, alors vous pourriez avoir du mal à supporter cette limite.

Nous aimerions que l'iPad Air 5 augmente la durée de vie de sa batterie ou, du moins, qu'il soit doté d'optimisations logicielles qui lui permettent de fonctionner plus longtemps.

Une meilleure gestion des widgets

C'est plus un problème avec l'iPadOS 14 et les applications Apple qu'avec la configuration matérielle de l'iPad Air, mais c'est un changement dont nous nous réjouirions.

L'une des principales caractéristiques d'iOS 14 est la possibilité de créer des widgets basés sur vos applications, et de les laisser sur l'écran d'accueil pour une utilisation facile. Dans iPadOS, vous ne pouvez ajouter ces widgets qu'à un menu déroulant sur la page d'accueil "principale", ce qui les rend difficiles à trouver si vous avez téléchargé énormément d'applications.



Nous souhaiterions pouvoir ajouter des widgets sur votre menu d'accueil où vous désirez, et pas seulement dans la même position.

(Image credit: TechRadar)

Des cadres plus fins

Les modèles iPad Air 4 et iPad Pro n'arborent pas les énormes bordures de l'iPad d'entrée de gamme et de l'iPad Mini, mais il reste une bordure assez épaisse qui sépare l'écran du bord de la tablette.

Un cadre plus fin autour de l'iPad Air 5 permettrait d'améliorer le design, en faisant correspondre plus étroitement la taille de la tablette à celle de l'écran. Il ne s'agit pas d'une demande irréalisable et des cadres plus fins seraient vraiment plus esthétiques.