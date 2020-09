Nouvel iPad Air 4 (2020) : date de sortie, prix, configuration, tout ce que vous devez savoir

Le nouvel iPad Air 4 (2020) marque un grand changement pour la gamme de tablettes de milieu de gamme d'Apple : il ne s'agit plus d'une version améliorée de l'iPad standard, mais plutôt d'un iPad Pro plus accessible.

Cette ultime édition de la série a été présentée pendant l’Apple Event 2020, au milieu des nouvelles montres connectées de la firme de Cupertino (l’Apple Watch 6 et l’Apple Watch SE), du nouvel iPad 2020 ainsi que de l’abonnement tout-en-un Apple One. L’iPad Air 4 était, à n’en pas douter, le produit le plus haut de gamme exposé pendant cette keynote. Et peut-être aussi le plus intrigant.

Jusqu’à cette quatrième génération, Apple semblait en difficulté avec sa famille iPad Air, ne sachant pas où la situer. A bien des égards, l’iPad Air 3 n’est qu'une version plus grande de l'iPad d'entrée de gamme. L'iPad Air 4 a plutôt des éléments en commun avec les modèles iPad Pro (2020), il semble donc qu'Apple ait un plan plus noble pour les futures tablettes Air.

Pour vous aider à vous y retrouver sur ce changement de paradigme, nous avons rassemblé toutes les informations dont nous disposons à ce jour, notamment le prix de cet iPad Air 4, sa date de sortie, ses caractéristiques techniques et ses fonctionnalités principales.

L’iPad Air 4 en résumé

Qu'est-ce que c'est ? La nouvelle tablette milieu de gamme d’Apple

La nouvelle tablette milieu de gamme d’Apple Quand sortira-t-il ? Courant octobre 2020

Courant octobre 2020 Combien va-t-il coûter ? À partir de 689 €

Le prix du nouvel iPad Air est assez variable. La version de base comprenant 64 Go et une connectivité Wi-Fi sera vendue 689 €. Si vous préférez une capacité de stockage plus large, de 256 Go, il vous en coûtera 839 €. Une édition cellulaire (4G) existe et elle sera facturée 809 € (pour le modèle 64 Go) ou 979 € (pour celui de 256 Go).

En comparaison, l'iPad Air 3 a été lancé à 569 € l’an dernier, ce qui correspond à une augmentation conséquente entre deux générations. Inflation qui s’explique par l’adoption d’une configuration bien plus premium.

La société n’a toujours pas donné de date officielle concernant le lancement de l’iPad Air 4, mais nous devrions le retrouver sur la boutique en ligne d’Apple en octobre, entre une et cinq semaines donc.

(Image credit: Apple)

Design et écran de l’iPad Air 4

L'iPad Air 4 affiche une finition soignée « plein écran », avec une seule caméra à l’arrière et quelques boutons latéraux subtils. Il ressemble beaucoup à un iPad Pro, ce qui est une révolution voulue par rapport aux précédents iPad Air. Ces derniers ressemblaient, en effet, à des versions étendues des iPad d’entrée de gamme, incluant un cadre conséquent et des boutons physiques à l'avant.

L'écran de l’iPad Air 4 utilise la technologie d'affichage Apple Liquid Retina, qui est un support LCD sophistiqué. Il possède une résolution de 2360 x 1640 pixels et une largeur de 10,9 pouces, ce qui n'est pas aussi grand que les modèles iPad Pro, car la plus petite taille de cette série atteint déjà 11 pouces. De nombreuses fonctions permettent d'améliorer l'aspect visuel, comme le standard True Tone d'Apple, qui modifie subtilement l'affichage en fonction de l'environnement dans lequel vous vous trouvez.

L'iPad Air 4 est la première tablette Apple dotée d'un capteur d'empreintes digitales intégré dans un bouton latéral, ce qui est une innovation conséquente pour la marque. D'autres tablettes de la société ont des capteurs d'empreintes digitales intégrés dans le bouton d'accueil frontal, mais nous n'avions jamais vu de capteurs biométriques posés sur le côté - ce qui s’avère plus pratique ici.

Il y a un port USB-C ajouté, comme sur les modèles iPad Pro, ce qui devrait rendre le chargement et l'envoi de données beaucoup plus rapide. Il sera d’autant mieux accueilli par les utilisateurs professionnels qui veulent brancher un moniteur ou un disque dur externe sur la tablette.

L'iPad Air 4 est compatible également avec le Magic Keyboard et le stylet Apple Pencil de deuxième génération - ce qui en fait la première tablette en dehors de la gamme Apple Pro à adopter cet accessoire premium. Ce dernier se fixe magnétiquement sur le dessus de la tablette.

(Image credit: Apple)

Caractéristiques techniques de l’iPad Air 4

La puce pilotant l'iPad Air 4 est l’A14 Bionic, que nous attendons également sur l'iPhone 12. C'est le premier chipset 5 nm présent sur une tablette Apple, et il devrait étiqueter l’Air 4 comme l’iPad le plus rapide qu'Apple ait jamais produit. Nous effectuerons des benchmarks dès que nous aurons reçu le modèle dans nos laboratoires, pour vérifier ces dires.

Apple affirme par ailleurs que les performances graphiques de la tablette sont « 30% plus rapides », sans toutefois préciser à quels autres produits elles sont comparées. En complément, la compagnie évoque un iPad Air 4 deux fois plus rapide que la moyenne des ordinateurs portables HP.

Apple annonce rarement la capacité de la batterie de ses appareils lors de leur lancement. La raison évoquée est que les testeurs, expérimentés ou non, chercheraient à la démonter pour vérifier les spécifications. Ce qui arrivera de toute façon, au moment de la mise en rayon de l’iPad.

Dernier élément mais pas des moindres : l’iPad Air 4 dispose d’un capteur photo 7 Mpx f/2.2 à l'avant et un autre de 12 Mpx f/1.8 à l'arrière. Un composant qui devrait suffire pour passer des appels vidéo de bonne facture.