Les nouvelles imprimantes de Canon vont vous aider à économiser beaucoup d'encre

Le géant de l'impression Canon a annoncé plusieurs nouvelles imprimantes destinées aux petites et moyennes entreprises (PME), comme aux télétravailleurs.

Les PIXMA G670 et G570, ainsi que les MAXIFY GX7070 et GX607, offrent des impressions d’images couleur de haute qualité à un faible coût, tout en étant faciles à entretenir et à connecter avec d'autres équipements électroniques professionnels ou à usage domestique / familial.

Canon affirme que les PIXMA G670 et G570 sont capables de produire jusqu'à 3 800 feuilles sur des papiers photo 4x6''. La société promet également des recharges d'encre peu coûteuses, avec des fonctions "d'économie d'énergie uniques" qui éteignent automatiquement l'imprimante après une période d'inactivité. Le système à six cartouches d'encre, au lieu du jeu habituel de quatre couleurs CMYK, offre des impressions photo de haute qualité qui, selon la marque, peuvent résister à la décoloration pendant 200 ans.

La prise en charge de l'impression sans fil et mobile, des enceintes intelligentes, ainsi que de Google Assistant et Amazon, signifie également que Canon met à disposition une productivité accrue et moins de temps d'arrêt pour les travailleurs à domicile ou évoluant au sein d’une PME.

Une dépense indispensable

Depuis le début de la pandémie, et l’essor du travail à distance qui s'en est suivi, les employés contraints de rester chez eux ont été confrontés à un défi unique : avoir accès à tous les outils et appareils qu'ils utilisaient habituellement au bureau. Contrairement aux ordinateurs et aux appareils mobiles, dont la plupart des ménages disposent aujourd'hui, l’usage d’une imprimante n’est pas si courant dans un foyer.

Pourtant, très peu d'entreprises ont totalement dématérialisé leurs documents aujourd’hui et beaucoup dépendent encore largement de l'utilisation d'imprimantes.

Selon un rapport récent de Scanse, le travailleur moyen imprime 34 pages par jour. Après les salaires et le loyer, l'impression peut être la troisième dépense la plus importante pour une entreprise. D’après une étude secondaire de Quocirca, 70% des 18-34 ans et des décideurs informatiques pensent que l'impression bureautique s’avère essentielle de nos jours et qu'elle le restera dans les quatre prochaines années.