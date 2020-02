HTC sortira son premier smartphone 5G cette année

HTC a compté autrefois parmi les plus grands constructeurs mobiles, avec des réalisations telles que le HTC Hero ou le HTC HD7. Au début de la décennie précédente, elle se hissera même sur le podium des meilleures firmes de téléphonie, juste derrière Apple et Samsung. Puis, à partir de 2012, la marque taïwanaise connait des difficultés financières et abandonne progressivement le marché, se contentant de lancer exceptionnellement des modèles de niche comme les HTC Exodus 1 et 1S. Le futur appareil mobile HTC est annoncé en 2020. Et il prendra en charge la 5G.

L’annonce est toute fraîche, elle est signée par Yves Maître, le PDG du groupe, lui-même, dans une interview rapportée par le site d'information chinois UDN. Nous n’en saurons pas davantage pour le moment. Mais étant donné que la 5G s’avère jusqu’ici portée par des smartphones premium, nous pouvons supposer que le futur HTC sera un modèle haut de gamme. A moins que…

HTC, ambassadeur de la 5G pour tous ?

Il y aurait une spéculation importante sur le HTC U13. Le successeur du U12 Plus, commercialisé aujourd’hui à 600 € environ, s’avérerait un téléphone aux caractéristiques parfaites pour embarquer la 5G. Néanmoins, selon plusieurs analystes du secteur qui se sont entretenus avec le magazine Forbes, HTC miserait plutôt sur un modèle d’entrée de gamme. Ce afin de rendre la 5G plus accessible et ne pas tenter de nouveau un bras de fer avec les deux compagnies l’ayant déjà déclassé : Apple, qui ne sait pas encore lancée dans la course, et Samsung.

Le fait d’introduire un énième smartphone 5G cette année laisse penser que la compagnie craint faiblement la sortie de la gamme Galaxy S20 ou celle du futur iPhone 12. Et qu’elle n’en a pas fini avec le marché impitoyable du mobile.

Via Engadget