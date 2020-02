LG V60 ThinQ : le smartphone 5G se dévoile avant l’heure, en photo

Depuis la révélation de sa fiche technique il y a quelques jours, nous avons une vue d’ensemble de la configuration du prochain smartphone premium LG. Il nous manquait, pour compléter cette dernière, un visuel concret de l’appareil mobile. C’est désormais chose faite.

Le site AndroidHeadlines a partagé une illustration de très bonne facture, révélant la façade avant du téléphone. Parmi les détails importants, vous remarquerez une encoche minuscule et une conception plein écran.

Le LG V60 ThinQ possède également des boutons de volume et ce qui semble être une commande dédiée à Google Assistant sur le bord latéral gauche. Tandis que le bouton d'alimentation - non visible sur l’image – se trouverait sur la droite.

Quels sont les meilleurs smartphones Android en 2020 ?

Le prochain smartphone LG peut-il faire de l’ombre au Samsung Galaxy S20 ?

Exclusive: This Is The LG V60 ThinQ - https://t.co/lGDfmAh088February 20, 2020

Le cadre est doré. Toutefois, le site note que LG proposera probablement le smartphone dans d'autres coloris, et qu'un cadre en or ne signifie pas nécessairement un dos en or. C'est un design qui semble globalement similaire à celui du LG V50 ThinQ, mais avec une encoche plus petite et une structure plus fine.

AndroidHeadlines affirme également que la caméra dorsale sera en relief. Nous traitons ces informations récentes avec précaution, même si le site s’avère généralement une source plutôt bien renseignée sur l’industrie mobile. Par ailleurs, les images officielles du LG V60 ThinQ devraient être publiées et partagées incessamment sous peu par le constructeur.

Nous nous attendions, en effet, à découvrir l’appareil mobile pendant le MWC 2020, événement annulé aujourd’hui. Sa présentation était annoncée au 24 février et il y a de fortes chances que LG maintienne cette date pour introduire son nouveau produit phare.

Quoi qu’il en soit, le LG V60 ThinQ semble valoir la peine d'attendre. Les fuites précédentes font état d’un appareil photo à quatre objectifs, d'une batterie de 5 000 mAh et d'un chipset Snapdragon 865 haut de gamme, ce qui en fait un modèle intrigant que nous ne manquerons pas de tester.