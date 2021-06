La future tablette iPad Pro fera-t-elle la taille d’un ordinateur portable ?

Si vous achetez une tablette Apple, l'iPad Pro 12,9 pouces est le plus grand modèle que vous puissiez obtenir aujourd’hui. Mais il semble que nous pourrions bénéficier d’iPads encore plus larges dans les années à venir.

C'est ce qu'affirme Mark Gurman, de Bloomberg : "On me dit qu'Apple a des ingénieurs et des concepteurs qui étudient la possibilité de concevoir des iPads plus grands qui pourraient être commercialisés dans quelques années". C'est la seule information fournie, donc cette nouvelle reste assez vague pour le moment.

Gurman a de bons antécédents en ce qui concerne les leaks Apple, rapportant correctement l’arrivée de la puce M1 et la taille d’écran de l'iPad Pro 2021. Il est directement informé par des ingénieurs de la firme de Cupertino, ce qui donne du crédit à cette rumeur.

Pour l'instant, cependant, il n'y a pas de détails plus solides sur ces prochains iPad Pro super size. Nous ne savons pas quand ils arriveront, quelle sera leur taille réelle et si les versions 11 pouces et 12,9 pouces seront encore vendues.

Pourquoi s’orienter vers un iPad Pro grand écran ?

Pour certaines personnes, un iPad Pro géant peut s’avérer un drôle de concept - les modèles actuels conviennent parfaitement pour exécuter de nombreuses tâches, comme regarder des films, faire du traitement de texte ou répondre à ses e-mails.

Mais pour d’autres usages, l'espace d'écran devient plus vital. Et même l'iPad Pro 12.9 peut sembler trop petit pour cela. Par exemple, le montage vidéo nécessite un espace supplémentaire sur l’écran pour visualiser la timeline en même temps que le film édité, ainsi que de nombreux réglages et options. Or, sur un écran de moins de 13 pouces, ces éléments peuvent se révéler exigus et difficiles à presser avec précision.

Peut-être verrons-nous prochainement des iPads dotés d'écrans rivalisant avec ceux des ordinateurs portables, et probablement de batteries plus grandes pour aller de pair. Ce type de tablettes serait utile pour un public professionnel, et pourrait le convaincre d'arrêter d'utiliser des ordinateurs portables pour des tâches qu'une tablette serait capable de gérer.