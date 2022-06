Final Fantasy 7 Rebirth n'est plus un remake et nous ne devrions pas être surpris

Square Enix a finalement annoncé le second volet du projet Final Fantasy 7 Remake, et il vous faut d’ores et déjà gommer cette notion de “remake”. Ce n’est plus ce que vous obtiendrez ici.

Officiellement dévoilé sous le nom de Final Fantasy 7 Rebirth, le nouveau JRPG sera lancé à l'hiver 2023 en tant qu'exclusivité PS5. Nous avons eu droit à un premier aperçu du gameplay, lors de la célébration du 25ème anniversaire de Final Fantasy 7. Le producteur Yoshinori Kitase en a profité pour confirmer la volonté du studio de créer une trilogie FF7, qui s'achèvera par un troisième opus actuellement sans nom.

La brève démo présentée met en avant Cloud Strife, Zack Fair et Sephiroth. On peut également entendre la voix off d'Aerith, qui fait allusion à des événements clés du jeu original PS1. Il n'y a bien sûr aucune garantie qu'ils fassent partie intégrante de Rebirth, toutefois méfiez-vous : ils peuvent faire office de spoilers. Si cela ne vous pose pas de problème, vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous :

Ce 25e anniversaire a réservé quelques surprises supplémentaires. Après six mois d'exclusivité Epic Games Store, Final Fantasy 7 Remake Intergrade sur PC est désormais disponible dans le catalogue Steam. Mieux encore, il est également compatible avec Steam Deck.

Enfin, Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion a également été annoncé et sera lancé fin 2022. Square Enix remastérise cette préquelle, autrefois exclusive à la PSP et centrée sur Zack Fair - le titre sera disponible sur toutes les consoles majeures et sur PC. En plus d'une mise à jour visuelle, Reunion inclut de nouveaux modèles 3D, un doublage intégral et une nouvelle bande-son.

(Image credit: Square Enix)

Faut-il encore attendre Rebirth ?

Final Fantasy 7 Remake a adopté une approche radicalement différente du FF7 original. Alors que son introduction reprend le cadre du jeu PS1, nous apprenons rapidement que la chronologie adoptera une tournure radicalement différente.

Cette nouvelle ligne temporelle a été globalement bien accueillie par les fans de la licence. Après des années d'attente d'un remake pur et simple, Square Enix ne s'est manifestement pas contenté de se reposer sur les lauriers du Final Fantasy 7 original. Il n'est donc pas surprenant que Rebirth poursuive cette approche et que l'abandon du mot "Remake" ait été entériné.

Pour l'instant, ceux qui recherchent un remake fidèle de Final Fantasy 7 seraient mieux servis par Final Fantasy 7: Ever Crisis. En conservant le système de combat en temps réel du jeu original, il raconte fla grande histoire de FF7. On peut donc s'attendre à ce qu'il adapte aussi Advent Children, Before Crisis, Crisis Core et Dirge of Cerberus.

Cependant, Ever Crisis ne semble pas couvrir l'intégralité de la compilation Final Fantasy 7, mais seulement ses événements clés. De plus, il n'est disponible que sur mobile et, grâce à son modèle épisodique free-to-play, il est soutenu par des loot boxes - ce qui s’avère éloigné d’une alternative parfaite. Néanmoins, si vous êtes curieux de le tester, une bêta d'Ever Crisis sera déployée plus tard cette année.