Devriez-vous attendre l'iPhone 12 Mini ou vous jeter dès aujourd’hui sur l'iPhone 12 ?

En 2020, Apple a décidé de nous offrir une belle collection de nouveaux iPhone. En plus de l’iPhone SE de cette année, nous avons récemment fait connaissance avec quatre smartphones relativement différents : l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro qui sortent vendredi 23 octobre, puis l’iPhone 12 Pro Max et l’iPhone 12 Mini qui arriveront le 13 novembre. Ce dernier est le plus petit d’entre eux.

Justement, si vous cherchez un écran tenant dans une poche, avec un prix plus abordable, votre choix se restreindra forcément à l’iPhone 12 ou à l’iPhone 12 Mini. Lequel devrait remporter vos faveurs au final ?

Quel est le meilleur iPhone de 2020 ?

L'iPhone 12 ou le retour d'Apple au sommet des meilleurs smartphones ?

iOS 14 : que cache la grande mise à jour d'Apple ?

Avec une date de précommande fixée au 6 novembre, il ne faudra pas patienter longtemps avant que le Mini ne vous soit proposé à l’achat. De son côté, l’iPhone 12 est actuellement verrouillé à un prix de départ de 909 € - mais, d’ici quelques semaines (ciblons entre autres le Black Friday), les détaillants devraient se bousculer pour publier les premières offres promotionnelles uniques.

Si l'iPhone 12 et le 12 Mini possèdent de nombreuses caractéristiques identiques, avec la prise en charge de la 5G, la puce A14 Bionic, le chargeur Magsafe, ainsi qu’un écran OLED, deux grands facteurs séparent les deux appareils : le prix et la taille.

Avec une différence de prix de 100 €, l'iPhone 12 Mini est confortablement moins cher que l'iPhone 12, réitérant le prix de lancement de l’iPhone 11 l’an dernier. Et, que l'on l'aime ou qu'on déteste cette décision, l'iPhone 12 Mini mesure à peine 5,4 pouces. Contre 6,1 pouces pour l’iPhone 12.

Le Mini est donc bien plus petit que les smartphones 5G actuels, des mastodontes en comparaison. Alors que pour certains, cet appareil va sembler inconfortablement minuscule après plusieurs années à manipuler des écrans 6 pouces, pour d’autres - le clan des petites paumes - ce sera une libération.

En fin de compte, votre décision d’achat ne reposera pas vraiment sur les caractéristiques des deux variantes, mais sur la taille d’écran qui vous parait la plus pratique. Et bien évidemment sur le montant que vous êtes prêt à dépenser.

iPhone 12 : quelles sont les meilleures offres en cours ?

L'iPhone 12 a été lancé la semaine dernière en précommande, offrant un large éventail de tarifs, en fonction de ses capacités de stockage. Comptez 909 € pour la version 64 Go, 959 € pour 128 Go et 1079 € pour 256 Go. Vous trouverez ci-dessous les meilleurs prix proposés jusqu'à présent.

Quelles sont les boutiques susceptibles de vendre l'iPhone 12 Mini ?

Nous pouvons compter sur Amazon, la Fnac, Darty, Boulanger ou encore Cdiscount pour proposer l’iPhone Mini dès le jour 1 des précommandes. Au prix usuel, avec des possibilités de paiements en plusieurs fois pour certains comme Boulanger.

Nous surveillons également les offres publiées par les opérateurs mobiles, en achat nu comme en forfait groupé. Lorsque vous décidez d’acquérir un iPhone auprès d’une boutique opérateur, l’offre n’est jamais aussi rentable que si vous l’accompagner d’un forfait mobile avec engagement. Les opérateurs mobiles n’hésitent pas à casser les prix sur les iPhone les plus récents, moyennant un engagement de 24 mois sur un forfait mensuel compris entre 20 et 30 €. Et ces promotions ne sont jamais aussi immanquables que pendant le Black Friday : l'année dernière, nous avons vu un détaillant proposer un téléphone Samsung deux fois moins cher que celui qui venait d'être lancé cette année-là ! Espérons que la même chose se produira ici.