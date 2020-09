Télétravail : plus d'un tiers des entreprises ont subi une cyberattaque par visioconférence

Les entreprises se sont massivement tournées vers les logiciels de vidéoconférence pour collaborer en ligne tout en travaillant à distance, ce pour pallier aux mesures de confinement. Une nouvelle étude d'Acronis vient toutefois nuancer cette évolution du monde du travail jugée positive. Le document signale que 39 % des sociétés jouant le jeu du télétravail ont subi une attaque par vidéoconférence, au cours des trois derniers mois.

Pour compiler ses données, la société a interrogé les télétravailleurs de 3400 entreprises mondiales. Le rapport a révélé que seuls 12 % des employés ciblés estiment aujourd'hui que le travail à domicile (et à temps plein) est un arrangement idéal. Ils sont, en revanche, une majorité à opter pour une répartition pleinement réfléchie du temps de travail, avec quatre jours par semaine au bureau contre un à domicile ou à distance.

Les cyberattaques visant les télétravailleurs ont également augmenté pendant la pandémie. Le phishing, les attaques DDoS et les piratages de visioconférences constituant les menaces les plus courantes et adulées par les hackers.

Une nouvelle suite de sécurité B2B

Pour aider les sociétés à mieux se protéger contre ces menaces croissantes, Acronis a développé Acronis Cyber Protect 15. La dernière version de cette solution B2B intègre, dans un seul pack, des outils de sauvegarde et de récupération des données, un anti-malware de nouvelle génération, ainsi qu’une gestion des différents points d'accès de l’entreprise cliente.

Grâce à Acronis Cyber Protect 15, les compagnies peuvent se protéger contre les cyber-menaces modernes, tout en assurant la restauration intégrale de leur data et de leurs systèmes dans les plus brefs délais. La solution comprend également une protection des logiciels de visioconférence, pour aider à prévenir l'exploitation d'applications populaires telles que Zoom, Webex et Microsoft Teams.

Le fondateur et PDG d'Acronis, Serguei Beloussov, a fourni quelques détails supplémentaires sur les capacités d'Acronis Cyber Protect 15 :

« Les solutions antivirus et de sauvegarde de données traditionnelles sont incapables de protéger contre les cyber-menaces d’aujourd’hui, bien plus sophistiquées dans un environnement en pleine mutation. L'automatisation et la gestion rationalisée d'Acronis Cyber Protect 15 signifie que toute entreprise peut réduire ses risques, éviter les temps d'arrêt et augmenter la productivité de son équipe informatique ».