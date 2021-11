Le service Nvidia GeForce Now vous offre Crysis Remastered gratuitement à partir de cette semaine

La plateforme de jeu à la demande Nvidia GeForce Now connaît une croissance constante depuis sa mise en ligne publique en février 2020. Et comme elle compte bien finir 2021 en fanfare, elle offre dès à présent Crysis Remastered aux nouveaux comme aux premiers membres de sa formule RTX 3080 - ainsi qu'aux abonnés prioritaires justifiant six mois d’utilisation du service.

Si vous possédez déjà un abonnement “RTX 3080”, vous recevrez un code gratuit vous donnant accès au jeu complet dans les prochains jours. Si vous êtes encore en phase de pré-inscription, le code vous sera envoyé une fois que l'adhésion s’avèrera effective.

Le service de cloud gaming Nvidia GeForce Now a ajouté le tout nouveau niveau RTX 3080 au début du mois, l’accompagnant de quelques cadeaux intéressants pour le rendre plus attractif que jamais alors que le Black Friday et Noël approchent. Espérons que cette générosité l’aidera à rester dans la course face à ses concurrents directs, Google Stadia et Xbox Cloud Gaming.

Pourquoi vaut-il la peine de s’abonner à Nvidia GeForce Now aujourd'hui ?

GeForce Now propose une sélection de jeux PC assez importante via son service, et continue d'ajouter des titres à sa bibliothèque chaque semaine. Tous les jeudis, vous pouvez ainsi accéder à une demi-douzaine de hits supplémentaires.

Le mois dernier, le service a également proposé l'un des MMO les plus en vogue, New World, une exclusivité d'Amazon Games. La bibliothèque GeForce Now, qui compte aujourd’hui plus de 1000 jeux pris en charge, vaut à elle seule le prix d'entrée.

Mais ce n'est pas seulement cette liste continue qui donne toute sa valeur à la plateforme. Offrir aux joueurs PC passionnés un moyen de streamer des titres AAA en exploitant des GPU incroyablement puissants, sans avoir à les acheter (ce qui semble compliqué compte tenu de la pénurie touchant les stocks de cartes graphiques Nvidia Ampere), constitue une excellente motivation. Le prix moyen d’une RTX 3080 avoisinant actuellement 2000 € en moyenne, votre abonnement GeForce Now RTX 3080 paraît ainsi rentabilisé sur les dix premières années !