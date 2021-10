Vous ne parvenez pas à acheter une nouvelle carte graphique Nvidia ? GeForce Now vous offre une RTX 3080

Le service de cloud gaming Nvidia GeForce Now, garant d’une large bibliothèque de jeux PC et Android ainsi que de plus de 1 000 titres gratuits, vient d’ajouter un nouvel échelon à sa formule d’abonnement : le niveau GeForce RTX 3080.

Ce dernier met à disposition des abonnés de nouveaux serveurs, ce qui permet de streamer des jeux à une latence beaucoup plus faible, avec des fréquences d'images plus rapides et des résolutions plus élevées.

Les membres fondateurs et prioritaires résidant en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest peuvent profiter d’un accès anticipé à ce niveau, pendant 6 mois (au prix de 99,99 €). Les fondateurs peuvent effectuer une mise à niveau tout en conservant leur statut et bénéficier d'une réduction. Tous les autres membres auront accès à cette nouvelle interface, à partir de la semaine prochaine.

Pourquoi une RTX 3080 virtuelle est-elle plus rentable ?

Il est clair que Nvidia améliore considérablement ses capacités de streaming. Ces optimisations sont possibles grâce aux SuperPods GeForce Now, des superordinateurs gaming extrêmement puissants. Les SuperPods utilisent des GPU basés sur l'architecture Nvidia Ampere avec 39 200 TFLOPS, 11 477 760 CUDA Cores et 8 960 cœurs CPU.

Grâce aux SuperPods, les spécifications de streaming de la GeForce RTX 3080 permettent d’obtenir une résolution 1440p sur PC et Mac, 4K HDR sur Nvidia Shield, et jusqu'à 120 FPS avec les applications PC, Mac et Android. Le niveau intègre en outre la nouvelle technologie Adaptive Sync, ainsi que les options RTX ON et DLSS pour les jeux pris en charge.

Il semble que ce bond technologique ne soit pas réservé à l'énorme catalogue actuel de titres PC, car le blog officiel révélera prochainement une nouvelle liste de jeux. L'un d'entre eux est le MMO New World, une exclusivité d'Amazon Games.

Compte tenu de toutes les migraines que New World a causés aux GPU Nvidia, il serait logique que la société offre un niveau décent qui peut aisément gérer le jeu sans endommager une carte graphique physique en raison d'une surchauffe massive.