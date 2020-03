Call of Duty : Warzone vous permet désormais de jouer sans coéquipier

Call of Duty: Warzone est, à n’en pas douter, le meilleur battle royale de ce début d’année. Plus rythmé que Fortnite, parfaitement optimisé pour les appareils mobiles, le jeu de combat gratuit d’Activision pourrait se hisser très vite sur le podium des meilleurs hits vidéoludiques de 2020. Le seul défaut que nous lui reconnaissons : l’obligation de former une équipe pour avancer dans la partie. Si la qualité de celle-ci n’est pas au rendez-vous, vous risquez de vous lasser de ce nouveau titre multijoueur rapidement. Et ce serait dommage. Heureusement, il est désormais possible de faire l’impasse sur des coéquipiers de fortune, dès le lancement de CoD: Warzone.

Car depuis le 17 mars, Warzone dispose d'un mode solo inédit qui vous invite à partir à l’assaut sans équipe. Vous n’aurez donc plus lieu d’abandonner votre escouade de trois en cours de route et vous deviendrez entièrement responsable de vos échecs comme de vos victoires.

Pour ou contre ?

Le reste du gameplay ne change pas. Il y a toujours 150 participants par session. Et si vous calculez rapidement, cela vous oppose trois fois plus d’ennemis que précédemment. Si vous appréciez les défis musclés et le mode de difficulté extrême, vous allez vite vous y faire.

A l’inverse, pour celles et ceux qui privilégient le collectif et qui ont toujours besoin de renforts, cette mise à jour ne conviendra probablement pas. Personne ne vous sauvera lorsque vous serez coincé(e) en plein milieu d’une fusillade. Ce qui arrivera plus fréquemment, le mode solo répartissant de manière moins équitable les joueurs sur la carte. Adieu les zones de temps mort où vous pouviez souffler quelques secondes !

En plus d’être potentiellement éliminé(e) plus tôt, il vous faudra encaisser de descendre à la 150e place, là où auparavant la queue du peloton était partagée à trois… au 50e rang.

Le mode solo de Call of Duty : Warzone a été annoncé huit jours seulement après la sortie du jeu. Il est donc clair qu'Activision cherche à mettre constamment le jeu à jour avec de nouveaux contenus. Pour notre part, nous espérons voir des modes supplémentaires avec des équipes de quatre, cinq ou même dix joueurs. Idéal pour générer des guerres de territoires qui deviendront légendaires.

Activision a-t-il également prévu une campagne solo pour le mode Pillage ? Il s’agirait d’une évolution intéressante qui plus placerait dans la peau d’un mercenaire prêt à tout pour collecter, le premier, le million de la victoire. Sans l’obligation de diviser la somme par trois ensuite.